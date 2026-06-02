Napadač fudbalske reprezentacije Švajcarske Brel Embolo nije otputovao sa ekipom u Sjedinjene Američke Države na Svetsko prvenstvo, pošto su američke vlasti njegovu elektronsku putnu dozvolu stavile na dodatnu proveru. Fudbalski savez Švajcarske saopštio je da Embolo trenutno nije u mogućnosti da putuje sa reprezentacijom jer njegova ESTA dozvola (Elektronski sistem za odobrenje putovanja) više nema status odobrene.

Reprezentacija Švajcarske trebalo je u utorak da otputuje iz Ciriha za Los Anđeles, odakle će se preseliti u trening kamp u San Dijego.

"U 10.30 časova obavešteni smo da je njegova ESTA prijava upućena na dodatnu proveru", navodi se u saopštenju Saveza.

Razlog zbog kojeg su američke vlasti pokrenule dodatnu proceduru nije poznat.

Embolo (29) će igrati svoje treće Svetsko prvenstvo kao prvi napadač Švajcarske. Za nacionalni tim postigao je 24 gola na 86 utakmica.

Napadač je ranije imao određene probleme sa vlastima tokom pandemije koronavirusa. Dok je nastupao za Borusiju Menhengladbah, disciplinski je kažnjen 2021. godine zbog prisustvovanja privatnoj zabavi tokom perioda restriktivnih mera. Takođe, 2024. godine njegovo ime se pojavilo u istrazi u Bazelu koja se odnosila na kupovinu falsifikovanih potvrda o testiranju iz perioda pandemije.

Švajcarski savez istakao je da je u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama i očekuje da će Embolo reprezentaciji priključiti kasnije tokom dana ili najkasnije u sredu.

Švajcarska će na Mundijalu igrati u grupi sa Kanadom, Bosnom i Hercegovinom i Katarom.

