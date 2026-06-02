Posle burne Skupštine na kojoj je FK Partizan napustio Predrag Mijatović, crno-beli su realizovali i ozbiljan transfer.

Prema navodima Mozzart Sporta, iz Partizana je potvrđeno da će ugovor Demba Seka biti otkupljen i to po cifri od 1.400.000 evra.

Trebalo je da ta cifra bude 2.000.000 evra, međutim, čelnici crno-belih su u direktnoj komunikaciji sa Italijanima uspeli da dobiju malo povoljniju opciju.

O tome je govorio i Rasim Ljajić tokom gostovanja u podkastu "2x45" koji će biti emitovan u utorak od 19 časova na Jutjub kanalu Mozzart TV.

- Mislim da ćemo otkupiti Demba Seka. Ne po onoj ceni koja je bila. Mi smo ponudili ono što možemo da platimo, da obeštećenje iznosi 1.400.000 evra, a da uplata bude u ratama na tri godine. I da ukuljuči pronete, od 10 ili 15% od dalje prodaje. Na to smo spremni, to je naš maksimum. Mi 2.200.000 evra da platimo nemamo, jedino da opljačkamo banku. Drugačije ne postoji način, ali na tri godine, računamo da to možemo - rekao je on i dodao:

- Neka postigne desetak golova naredne sezone, računamo da na Seku možemo da zaradimo. Malo fudbalera, čak i u Evorpi, ima startnu brzinu kao on. Ima sve što je potrebno za velikog igrača. Da još ima bolju statistiku vrednost bi mu bila veća i teško bismo ga zadržali, ali da je igrač na kome možemo da zaradimo nema nikakve dileme.

Dakle, posle burne Skupštine, prvi ozbiljan potpis. Šta je sledeće, ostaje da se vidi...

Kurir Sport / Mozzart Sport

