Ova priča je jedna od najvećih urbanih legendi u istoriji fudbala. Indija je imala obezbeđen plasman na Svetsko prvenstvo 1950. godine u Brazilu, ali je odustala.

Iako se decenijama verovalo da je razlog to što im FIFA nije dozvolila da igraju bosi, istina je znatno složenija.

Mit o bosim nogama

Istina je da su indijski fudbaleri u to vreme radije igrali bosi (ili samo u čarapama i zavojima) jer im je tako bilo udobnije i tako su trenirali kod kuće. Na Olimpijskim igrama u Londonu 1948. godine, većina indijskog tima je zaista igrala bez kopački i pružili su odličan otpor Francuskoj (izgubili su 2:1).

Nakon toga, FIFA je uvela striktno pravilo da svi igrači moraju nositi kopačke. To jeste bio problem za Indijce koji nisu navikli na obuću, ali to nije bio glavni razlog odustajanja sa Svetskog prvenstva. Sam kapiten te generacije, Sajlen Mana, kasnije je potvrdio da priča o kopačkama nije bila presudna i da bi igrači obuli kopačke da se krenulo na put.

Pravi razlozi odustajanja

Glavni razlozi zašto Indija 1950. nije otišla u Brazil bili su organizacione i finansijske prirode:

Olimpijske igre su im bile važnije: U to vreme, Fudbalski savez Indije (AIFF) smatrao je Olimpijske igre vrhuncem sporta, dok je Svetsko prvenstvo (koje je tada bilo tek na svom četvrtom izdanju) viđeno kao manje bitno i komercijalno takmičenje.

Ogromni troškovi i daleko putovanje: Put od Indije do Brazila 1950. godine bio je izuzetno dug, naporan i skup. Iako je FIFA ponudila da pokrije veliki deo troškova, indijski savez je smatrao da je to preveliki logistički teret za tim koji nije dovoljno uigran.

Nedostatak svesti o značaju turnira: Savez jednostavno nije shvatao da će Svetsko prvenstvo postati najveći sportski događaj na planeti.

Nakon poraza od Jugoslavije savez doneo drastičnu odliku Pošto su igranje bosi nastavili da praktikuju na lokalnim turnirima, nakon katastrofalnog poraza od Jugoslavije (10:1) na Olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine (gde su Indijci po hladnom i mokrom vremenu ponovo probali da igraju bosi i stalno se klizali), Indijski savez je doneo odluku da kopačke postanu obavezne za sve fudbalere u zemlji.

Indija od te 1950. godine pa sve do danas više nikada nije uspela da se kvalifikuje za završni turnir Svetskog prvenstva.

