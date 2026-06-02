Jedna od najvećih legendi svetskog fudbala i čovek čije je ime zauvek povezano sa LiverpulomSer Keni Dalgliš saopštio je da se bori sa kancerom i da je trenutno na terapijama.

Proslavljeni Škot je nenamerno objavio informaciju na društvenim mrežama o svom zdravstvenom stanju. Dalgliš je potom odlučio da se lično obrati javnosti i potvrdi ono što je prvobitno želeo da zadrži u krugu najbližih.

U poruci koju je objavio nije izgubio prepoznatljiv smisao za humor:

"Kao što je moj nenamerni post na društvenim mrežama nagovestio, trenutno sam na lečenju od raka. Za razliku od mog korišćenja mobilnog telefona, lečenje ide veoma dobro".

Dalgliš je istakao da mu namera nije bila da informacije o bolesti postanu javne, ali da su ga okolnosti na to primorale.

"Očigledno nisam nameravao da ovo postane javna stvar, pa bih cenio ako bi se poštovala privatnost moje porodice i mene. Kao i uvek, hvala divnom medicinskom osoblju koje je pokazalo neverovatnu negu i diskreciju, ne samo prema meni, već i prema mnogim drugima".

Nakon njegovog obraćanja oglasio se i Liverpul, klub u kojem je Dalgliš stekao status besmrtne legende, kako na terenu tako i na klupi.

"Podrška, najbolje želje i ljubav svih u fudbalskom klubu Liverpul su, i nastaviće da budu, uz Ser Kenija i njegovu porodicu".

Klub sa Enfilda uputio je i apel javnosti da poštuje želju porodice za privatnošću tokom lečenja.

Dalgliš se smatra jednom od najvažnijih figura u istoriji Liverpula. Tokom decenija ostavio je dubok trag kao igrač, trener i ambasador kluba, zbog čega je vest o njegovoj bolesti izazvala veliku pažnju i brojne poruke podrške širom fudbalskog sveta.

Samo dan ranije i još jedna velika figura britanskog fudbala Kevin Kigen otkrio je da boluje od raka četvrtog stadijuma, pa su dve teške zdravstvene vesti uzdrmale ostrvsku sportsku javnost u svega nekoliko dana.