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Vlasnik Fulama Šahid Han naveo je da je Fulam postao "atraktivna destinacija" za trenere i da će klub uskoro, "blagovremeno i promišljeno", imenovati novog šefa stručnog štaba.

"Marko Silva napušta naš klub sa mojom zahvalnošću i najlepšim željama. Fulam i Marko su se odlično uklapali pet sezona, ali promene su neizbežne u ovoj igri i mi smo se u skladu sa tim pripremili za ovaj trenutak", rekao je Han, a preneo sajt kluba.

Silva je postao trener Fulama u julu 2021. godine, i od tad je na ukupno 229 utakmica na kojima je vodio ekipu engleskog kluba upisao 104 pobede, 42 remija i 83 poraza.

Portugalski trener je u svojoj prvoj sezoni kao trener Fulama uveo klub u Premijer ligu, osvojivši titulu u Čempionšipu.

Ekipa Fulama je pod njegovim vođstvom uspela da od tad ostane u Premijer ligi, u kojoj je u prethodnoj sezoni završila na 11. mestu.

Silva se zahvalio navijačima Fulama na podršci koju su pružali njegovom timu tokom poslednjih pet godina.

"Mnogo toga smo postigli zajedno. ;Moj stručni štab i ja smo uvek osećali vašu podršku. Nikada to neće biti zaboravljeno. Fulam će uvek biti u mom srcu i pre ili kasnije ću se vratiti na Krejven Kotidž", kazao je Silva.

Za Fulam, između ostalog, nastupa i srpski vezista Saša Lukić.