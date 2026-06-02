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Partizan užurbano mora da radi na pojačanjima ne bi li što pre oformio tim za narednu sezonu i prve evropske izazove.

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Povratak Milana Aleksića je utanačen, što jeste pozitivna vest za navijače crno-belih, ali je ona negativna da od novog angažmana Stevana Jovetića definitivno neće biti ništa.

„Nije Jovetić bliži nego prošlog leta. Prošle sedmice je ponovo razgovarao sa Dankom Lazovićem i predočio mu da želi da igra još godinu dana na Kipru. Ima neke ponude iz te države i radije bi ostao na ostrvu još sezonu. Jovetiću je ponuđeno da dođe u Partizan, da odigra godinu dana, a da posle nastavi da radi kao sportski direktor, ali ponovio je da želi da ostane tamo“, precizirao je Rasim Ljajić tokom gostovanja u podkastu „2x45“

Fokus je na vraćanju momaka koji su ponikli u Humskoj.

„Sa Milanom Aleksićem je manje-više sve dogovoreno. Ostale su još neke stvari da definišemo sa Sanderlendom, sporimo se oko toga da li je otkup obavezan ili ne. Želimo da se mi pitamo oko otkupa, kao što je bio slučaj sa Demba Sekom, kako bismo što je više moguće smanjili rizik za klub. Bogdana Mirčetića smo hteli i prošle godine. Prema mojoj oceni, napravio je veliku grešku odlaskom u Poljsku, gde ne igra često. Veliki propust je Partizan napravio kada je pre nekoliko godina uopšte odlučio da ga pusti, a sada nije bilo direktnog kontakta. Sa Samedom Baždarom je bilo nekih posrednih kontakata. Čujem da je izrazio želju da se vrati, ali nije bilo zvaničnih pregovora, nego je njegov agent došao u klub i preneo da bi Samed bio spreman za povratak. Prema tome, pojačanja će biti sigurno, nećemo dopustiti da ekipa bude slabija. Ona mora da bude mnogo jača nego što je to bio slučaj minule sezone.“

Velika nepoznanica je i šta će biti sa fudbalerima koji su bliže kraju karijera, što se posebno odnosi na momke starije od 30 godina.

„Golmani ostaju sigurno, jer su Marku Miloševiću i Milošu Kruniću ponuđeni novi ugovori. Saradnja ističe Saši Zdjelaru i Sebastijanu Polteru, dok Stefan Mitrović ima ugovor na još godinu dana. Sve zavisi od Srđana Blagojevića ako ostane, odnosno od novog trenera ako Blagojević ode – na koga se od postojećih igrača kojima su ugovori istekli zapravo računa. Njihove plate i te kako utiču na odluku.“

Kada je o samoj strategiji i finansijama reč, Ljajić šalje jasnu poruku.

„Ljudi bi sada da mi dovedemo deset igrača koje ćemo platiti dva, tri ili pet miliona evra, pa da se ukanalimo i kažemo: 'Dobro, to će neko drugi vraćati'. Ne, to je neodgovorno. I sutra da ne budem u Partizanu, mirne savesti ću moći da kažem da klub nisam ostavio u gorem stanju nego što je bio kada smo ga preuzeli. Više nemamo kud da stežemo kaiš, a da nam rane ne napravi i da ne pukne. Što smo stezali, stezali smo. Sada ne možemo da stežemo nauštrb tima i kvaliteta. Naprosto, videli smo da ekipa mora da bude osvežena, da mora da ima i iskusnih i mladih igrača. To će ostati koncept, ali Partizan ne može da funkcioniše ako ne proda dva do tri igrača godišnje. Ne postoji drugi način, ja ne vidim model opstanka bez te vrlo jasne strategije.“

To znači da bi Partizan uskoro mogli da napuste Vanja Dragojević, Ognjen Ugrešić, Nikola Simić, Milan Vukotić...

„Biće prodaje, ali neće biti rasprodaje. Sve zavisi kakve ponude budu stigle. Mi za sada imamo jednu zvaničnu ponudu na stolu za jednog igrača. Nemojte me pitati o kome se radi, neću vam reći da se ne mučite, ali je razmatramo. Pregovaralo se i sa drugim igračima, nešto iz naše lige, nešto iz Evrope, ali glavni koncept je da pokušamo da vratimo mlade igrače koji su ponikli u Partizanu, pa su se možda negde usput izgubili. Da tu decu vratimo kući“, zaključio je Rasim Ljajić gostujući u podkastu „2x45“ koji se emituje na Jutjub kanalu Mozzart TV.