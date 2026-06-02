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Legenda engleskog fudbala Džon Barns, nosilac ordena MBE, otkrio je da se borio sa rakom prostate i da „malo ljudi to zna”.

Njegova šokantna vest stiže nakon što su još dve legende Liverpula, ser Keni Dalgliš i Kevin Kigen, takođe podelili javnosti da su imali ovu smrtonosnu bolest.

Slavno levo krilo reklo je da mu je dijagnoza uspostavljena nakon što su ga deca naterala da ode na pregled.

Barns, koji ima 62 godine i sada radi kao analitičar za ESPN, rekao je da ova tema može delovati kao tabu jer muškarci veruju da ih to čini „manje muškarcima”.

Govoreći za Džejn i Faj na radiju Tajms dodao je: „Muškarci onda moraju da stisnu zube, progutaju ponos, priznaju ako imaju problem i to kažu. Tako da je dobra stvar što je ovo izašlo u javnost.

- Dobro sam. Radim svoj PSA test i sve je u redu. Stvar je u tome što mnogi muškarci ne žele to da priznaju ili ne žele da odu na pregled jer se zbog toga osećaju manje muškarcima. Ali niste, potpuno ste isti, ista ste osoba i živi ste, a to je najvažnija stvar.

Barnsova dijagnoza usledila je nakon poziva svim tamnoputim muškarcima starosti između 45 i 74 godine da učestvuju u probnom skriningu za rak prostate.

Smatran jednim od najvećih engleskih fudbalera svih vremena, Barns je rođen na Jamajci, a u London se preselio sa 12 godina.

Pridružio se Votfordu sa 17 godina i odigrao 296 takmičarskih utakmica za klub pre nego što je prešao u Liverpul 1987. godine.

Fudbalska legenda je debitovala za Englesku 1983. godine i zabeležila 78 nastupa do svoje poslednje utakmice 1995. godine.

Dok je Barns igrao za Liverpul, tim je dvaput bio prvi u Prvoj diviziji i dvaput je osvojio FA kup.

Postigao je 106 golova u 403 meča – više od bilo kog drugog crnog igrača Engleske.

Sada je njegov bivši menadžer, Keni Dalgliš, otkrio sopstvenu borbu sa rakom.

Ikona FK Liverpul - koji se smatra jednim od najvećih igrača svih vremena - objavio je na društvenim mrežama da njegovo lečenje teče dobro.

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