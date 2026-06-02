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Pogotke za Belgiju postigli su Juri Tilemans u 38. minutu, odnosno Romelu Lukaku u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Fudbalska reprezentacija - Hrvatska Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

 Tilemans iskoristio lošu reakciu Josipa Šutala i savladao Dominika Livakovića.

Najbolju priliku u nastavku susreta propustio je rezervista Ante Budimir, koji je sa nekoliko metara glavom pogodio prečku. dok je u finišu Marko Pašalić sa distance šutirao tik pored stative.

Tačku na ovaj meč, posle sjajne kontre, stavio je Lukaku u poslednjim trenucima utakmice. Bila je to rutinska realizacija korpulentnog napadača.

Hrvatska će pre Mundijala odmeriti snage još sa Slovenijom 7. juna, dok će Belgija dan ranije igrati sa Tunisom.

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Asistencija Strahinje Stojačića na Srbija Madagaskar Izvor: TV Arena sport/Screenshot