Fudbaleri Belgije pobedili su Hrvatsku u Rijeci sa 2:0 u prijateljskom meču uoči Mundijala.
PRIJATELJSKA UTAKMICA
HLADAN TUŠ ZA VATRENE NA RUJEVICI: Belgija srušila Hrvatsku u Rijeci!
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Pogotke za Belgiju postigli su Juri Tilemans u 38. minutu, odnosno Romelu Lukaku u šestom minutu nadoknade drugog poluvremena.
Fudbalska reprezentacija - Hrvatska Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia
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Tilemans iskoristio lošu reakciu Josipa Šutala i savladao Dominika Livakovića.
Najbolju priliku u nastavku susreta propustio je rezervista Ante Budimir, koji je sa nekoliko metara glavom pogodio prečku. dok je u finišu Marko Pašalić sa distance šutirao tik pored stative.
Tačku na ovaj meč, posle sjajne kontre, stavio je Lukaku u poslednjim trenucima utakmice. Bila je to rutinska realizacija korpulentnog napadača.
Hrvatska će pre Mundijala odmeriti snage još sa Slovenijom 7. juna, dok će Belgija dan ranije igrati sa Tunisom.
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