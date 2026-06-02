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Iskusni Robert Levandovski ponovo je u centru letnjeg prelaznog roka, a sve glasnije se govori o njegovom mogućem odlasku iz Barselone, iako njegova naredna destinacija još uvek nije poznata.

I pored toga što uskoro ulazi u 38. godinu života, poljski napadač i dalje pokazuje vrhunsku golgetersku formu, zbog čega ostaje jedna od najtraženijih opcija na tržištu slobodnih igrača.

1/13 Vidi galeriju Robert Levandovski u dresu Barselone Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, Sergio Ruiz / Imago / imago sportfotodienst / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, interesovanje za Levandovskog pokazuje i istanbulski Fenerbahče. Klub ga navodno vidi kao ključnog igrača u pokušaju da prekine dominaciju gradskog rivala Galatasaraja i vrati se na šampionski tron u Turskoj.

Levandovski je u Barselonu stigao 2022. godine iz minhenskog Bajerna, a u katalonskom klubu je do sada upisao impresivan učinak – 119 golova na 191 utakmici, čime je potvrdio status jednog od najubojitijih napadača savremenog fudbala.

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