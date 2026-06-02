TRANSFER BOMBA! Levandovski ima novi klub?
Iskusni Robert Levandovski ponovo je u centru letnjeg prelaznog roka, a sve glasnije se govori o njegovom mogućem odlasku iz Barselone, iako njegova naredna destinacija još uvek nije poznata.
I pored toga što uskoro ulazi u 38. godinu života, poljski napadač i dalje pokazuje vrhunsku golgetersku formu, zbog čega ostaje jedna od najtraženijih opcija na tržištu slobodnih igrača.
Prema informacijama koje je objavio poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, interesovanje za Levandovskog pokazuje i istanbulski Fenerbahče. Klub ga navodno vidi kao ključnog igrača u pokušaju da prekine dominaciju gradskog rivala Galatasaraja i vrati se na šampionski tron u Turskoj.
Levandovski je u Barselonu stigao 2022. godine iz minhenskog Bajerna, a u katalonskom klubu je do sada upisao impresivan učinak – 119 golova na 191 utakmici, čime je potvrdio status jednog od najubojitijih napadača savremenog fudbala.
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