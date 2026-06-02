Fudbalska reprezentacija Turske otputovala je na Svetsko prvenstvo uz nesvakidašnji ispraćaj svojih navijača.
MUNDIJAL 2026
OVAKO SE NACIONALNI TIM ISPRAĆA NA MUNDIJAL: Turska na spektakularan način otputovala na Svetsko prvenstvo!
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Veliki konvoj automobila pratio je reprezentativce od okupljanja pa sve do aerodroma, a usput su viđene zastave, baklje i brojni navijači koji su želeli da požele sreću nacionalnom timu.
TURSKA POSLE FUDBALSKOG SPEKTAKLA SRUŠILA AUSTRIJU: Nestvaran meč u Lajpcigu, Demiral sa DVA GOLA odveo Turke na megdan Holandiji Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Atmosfera je još jednom pokazala koliko očekivanja vladaju u Turskoj pred početak Mundijala, na kojem će izabranici selektora pokušati da naprave zapažen rezultat.
Turska će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi F sa jednim od domaćina Mundijala SAD, potom Paragvajem i Australijom.
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