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Veliki konvoj automobila pratio je reprezentativce od okupljanja pa sve do aerodroma, a usput su viđene zastave, baklje i brojni navijači koji su želeli da požele sreću nacionalnom timu.

1/7 Vidi galeriju TURSKA POSLE FUDBALSKOG SPEKTAKLA SRUŠILA AUSTRIJU: Nestvaran meč u Lajpcigu, Demiral sa DVA GOLA odveo Turke na megdan Holandiji Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atmosfera je još jednom pokazala koliko očekivanja vladaju u Turskoj pred početak Mundijala, na kojem će izabranici selektora pokušati da naprave zapažen rezultat.

Turska će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi F sa jednim od domaćina Mundijala SAD, potom Paragvajem i Australijom.