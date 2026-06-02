Slušaj vest

Veliki konvoj automobila pratio je reprezentativce od okupljanja pa sve do aerodroma, a usput su viđene zastave, baklje i brojni navijači koji su želeli da požele sreću nacionalnom timu.

TURSKA POSLE FUDBALSKOG SPEKTAKLA SRUŠILA AUSTRIJU: Nestvaran meč u Lajpcigu, Demiral sa DVA GOLA odveo Turke na megdan Holandiji Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia, Fabio Ferrari/LaPresse/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Atmosfera je još jednom pokazala koliko očekivanja vladaju u Turskoj pred početak Mundijala, na kojem će izabranici selektora pokušati da naprave zapažen rezultat.

Turska će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi F sa jednim od domaćina Mundijala SAD, potom Paragvajem i Australijom.

Ne propustiteFudbalSKANDAL U PRIŠTINI NAKON FIJASKA LAŽNE DRŽAVE: Navijač tzv. Kosova optužio svog fudbalera da je odao taktiku Turcima...
profimedia-1087796172.jpg
FudbalLAŽNA DRŽAVA OSTALA BEZ MUNDIJALA! Muk u Prištini: Turska postavila tzv Kosovo na svoje mesto i ide na SP
Turska - tzv Kosovo
FudbalTENZIJE U PRIŠTINI! Policija na sve strane: Haos na ulicama pred meč tzv. Kosova i Turske
tzv. Kosovo
FudbalTURSKA SLAVI KADIOGLUA: Turci stigli na korak od plasmana na Mundijal! Poslednja prepreka Slovačka ili tzv. Kosovo
Fudbalska reprezentacija Turske

00:11
Srbija je pobedila Španiju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić