Svih 48 fudbalskih reprezentacija koje će učestvovati na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu prijavilo je timove za taj turnir, saopštila je Međunarodna fudbalska federacija (Fifa).
MUNDIJAL 2026
SVE JE SPREMNO ZA NAJVEĆU PLANETARNU SMOTRU - POZNATI KONAČNI SPISKOVI ZA MUNDIJAL: Svih 48 selekcija prijavilo timove za Svetsko prvenstvo
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FIFA je navela da je zamena igrača na konačnim spiskovima, na kojim se nalaze po 26 fudbalera, moguća samo u slučaju ozbiljne povrede ili bolesti koja se desi do 24 sata pre početka prve utakmice tog tima na turniru.
Najstariji igrač na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu biće 43-godišnji škotski golman Kreg Gordon, dok je najmlađi 17-godišnji Meksikanac Hilberto Mora.
Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
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