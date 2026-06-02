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FIFA je navela da je zamena igrača na konačnim spiskovima, na kojim se nalaze po 26 fudbalera, moguća samo u slučaju ozbiljne povrede ili bolesti koja se desi do 24 sata pre početka prve utakmice tog tima na turniru.

 Najstariji igrač na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu biće 43-godišnji škotski golman Kreg Gordon, dok je najmlađi 17-godišnji Meksikanac Hilberto Mora.

Svetsko prvenstvo biće održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

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Zagrevanje fudbalera Vojvodine Izvor: Kurir