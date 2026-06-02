Ibrahima Konate blizu je dogovora sa Real Madridom kao slobodan igrač, nakon neuspešnih pregovora sa Liverpulom.
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SA ENFILDA U MADRID! Real odvodi igrača Liverpula!
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Francuski fudbaler Ibrahima Konate je u poodmaklim pregovorima sa Real Madridom.
Konate, kome krajem juna ističe ugovor sa Liverpulom, blizu je dogovora o uslovima da kao slobodan igrač dođe na "Bernabeu".
Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia
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On i Liverpul su ranije pregovarali o novom ugovoru, ali nisu uspeli da se dogovore oko plate.
Konate je za Real odigrao 183 utakmice i osvojio Premijer ligu, FA kup i dva Liga kupa.
U Liverpul je stigao iz Lajpciga 2021. za 35 miliona funti.
Konate će postati drugi igrač Liverpula koji će u Real preći bez obeštećenja, nakon što je Trent Aleksander-Arnold učinio to prošle godine.
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