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Iako je njegova ESTA autorizacija, koja omogućava putovanje bez klasične vize, bila važeća i odobrena, neposredno pred polazak delegacije pokrenuta je dodatna provera njegovog statusa. Razlog za to nalazi se u pravosnažnoj sudskoj presudi koja se odnosi na događaj iz 2018. godine u Bazelu.

1/9 Vidi galeriju Foto galerija iz Ciriha Foto: Petar Aleksić

Napadač je tokom prošle godine osuđen na uslovnu novčanu kaznu zbog više pretnji, a nakon što je odustao od daljeg žalbenog postupka, presuda je u aprilu postala konačna.

Švajcarski fudbalski savez saopštio je da je Embolova dozvola za ulazak u SAD bila aktivna sve do utorka ujutru, kada su američke vlasti iznenada pokrenule dodatnu reviziju. Iz saveza ističu da su u stalnoj komunikaciji sa nadležnim institucijama i veruju da će se fudbaler uskoro priključiti saigračima.

Situacija je dodatno iznenađujuća jer je Embolo bez problema boravio u Sjedinjenim Državama tokom juna 2025. godine, kada je sa reprezentacijom učestvovao u prijateljskim mečevima.

Uprkos privremenom izostanku napadača, u švajcarskom taboru vlada optimizam. To potvrđuje i poruka objavljena na zvaničnom Instagram nalogu saveza uz fotografiju iz aviona:

- Jedno mesto je trenutno prazno, ali verujemo da neće dugo ostati tako. Čekamo te, Brile - stajalo je u objavi.