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Samo nekoliko dana pred početak Svetskog prvenstva 2026. godine stigla je procena koja je izazvala buru među hrvatskim navijačima!

Ugledni "USA Today" objavio je najnoviji "power ranking" svih 48 reprezentacija učesnica Mundijala, a Hrvatska se našla daleko od samog vrha i van najužeg kruga favorita za osvajanje trofeja.

Dok se za titulu najvećih kandidata smatraju aktuelni šampion Argentina, zatim Španija, Francuska, Engleska i Brazil, hrvatski nacionalni tim nije svrstan ni među glavne izazivače. Verovali ili ne, naše komšije zauzimaju tek 17. mesto na listi.

U američkim analizama sve češće provlači teza da je zlatna generacija na zalasku. Kao najveći problem navodi se starenje ekipe predvođene Lukom Modrićem, dok se postavlja pitanje da li Hrvatska ima dovoljno kvaliteta i dubine da ponovi uspehe iz Rusije 2018. i Katara 2022. godine.

1/8 Vidi galeriju Luka Modrić u dresu fudbalske reprezentacije Hrvatske Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Vagelis Georgariou / Actionplus / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Da skepticizam nije prisutan samo u "USA Today" pokazuju i druge međunarodne procene. Analitičari upozoravaju da je reprezentacija Hrvatske među ekipama kojima preti rano ispadanje, uz obrazloženje da je jezgro tima ostarilo, a smena generacija još nije završena.

Za mnoge hrvatske navijače ovo zvuči kao pravo potcenjivanje reprezentacije koja je u poslednja dva Mundijala igrala finale i polufinale, ali Amerikanci očigledno veruju da su dani kada su "vatreni" terali strah u kosti najvećim favoritima prošlost.

Ostaje da se vidi da li će Hrvati još jednom začepiti usta kritičarima ili će se pokazati da su upozorenja stranih medija bila opravdana.

Jedno je sigurno - pred Mundijal 2026. godine Hrvatska više nije među ekipama koje svet vidi kao ozbiljnog kandidata za titulu.

Top 20

1. Argentina

2. Španija

3. Francuska

4. Engleska

5. Holandija

6. Nemačka

7. Brazil

8. Portugal

9. Senegal

10. Ekvador

11. Belgija

12. Meksiko

13. SAD

14. Norveška

15. Japan

16. Kolumbija

17. Hrvatska

18. Švajcarska

19. Maroko

20. Urugvaj