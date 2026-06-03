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Slavni holandski klub Ajaks imenovao je španskog stručnjaka Mičela za novog šefa stručnog štaba, saopštio je klub iz Amsterdama.

Doskorašnji trener Đirone potpisao je dvogodišnji ugovor i predvodiće projekat povratka nekadašnjeg evropskog giganta u vrh holandskog i evropskog fudbala.

Mičel je Đironu napustio krajem maja nakon četiri uspešne godine provedene u klubu. Tokom mandata ostvario je istorijske rezultate, a najveći uspeh stigao je u sezoni 2023/24 kada je tim doveo do trećeg mesta u Primeri i direktnog plasmana u Ligu šampiona.

Pre angažmana u Đironi vodio je Rajo Valjekano i Uesku, sa kojima je uspevao da osvoji titule u Drugoj ligi Španije i izbori promociju u elitni rang.

Tehnički direktor Ajaksa Jordi Krojf nije krio zadovoljstvo zbog dolaska španskog stručnjaka.

„Mičel je ambiciozan i zahtevan trener. Njegov način rada, energija i fudbalska filozofija odgovaraju Ajaksu. Pratim njegov rad godinama i uveren sam da će doneti ono što nam je potrebno“, poručio je Krojf.

Sa druge strane, Mičel je istakao da je ponosan što preuzima jedan od najvećih evropskih klubova.

„Ajaks je veliko ime evropskog fudbala i klub poznat po razvoju talentovanih igrača. Razgovori sa Jordijem Krojfom bili su veoma pozitivni i verujem da zajedno možemo da vratimo Ajaks tamo gde pripada“, rekao je španski trener.

Pred njim neće biti lak zadatak. Ajaks je prošlu sezonu završio tek na petom mestu Eredivizije, pa će naredne sezone nastupati u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Beta