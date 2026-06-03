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Posle socca reprezentacije Srbije koja je na Euru u Tirani uzela bronzu, i mini fudbal selekcija naše zemlje ušla je u završne borbe za medalje na Evropskom šampionatu u Bratislavi.

Naši fudbaleri igraju fenomenalan turnir i stigli su do polufinala, a u četvrtfinalnom meču srušili su Rumuniju sa 6:4.

Mini fudbal reprezentacija Srbije Foto: Printscreen / Instagram

Po dva gola protiv Rumuna postigli su Bobar i Vujović, dok su se po jednom u strelce upisali Bosnić i Tomčić. Srbija na ovom turniru ima i ogromnu podršku navijača, a snimak slavlja posle jednog od golova na meču sa Rumunijom obišao je planetu.

U polufinalu Srbija će se sastati sa Azerbejdžanom koji je eliminisao Češku (sreda, 20.45), uz direktan prenos na RTS 2. U drugom polufinalu sastaju se Mađarska i Ukrajina.

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