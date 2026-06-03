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Poraz od Belgije (0:2) u generalnoj probi pred Svetsko prvenstvo ozbiljno je uzdrmao fudbalsku javnost u Hrvatskoj pred start Mundijala.

Iako je reč o pripremnoj utakmici, selektor Zlatko Dalić nije pokušavao da sakrije nezadovoljstvo onim što je video na terenu.

"Nije bilo dobro. Kasnili smo, bili smo spori, bili smo slabi u duelima. Nismo uhvatili nijednu drugu loptu", priznao je Dalić posle utakmice.

Posebno ga je naljutila igra u odbrani i reakcija ekipe kod prvog primljenog gola.

"Nismo stajali dobro, nismo imali trku. Naglašavali smo da moramo da udvajamo njihovu levu stranu, ali to nismo uradili kada smo primili gol", rekao je hrvatski selektor.

1/5 Vidi galeriju Pripremni meč za Mundijal, Hrvatska - Belgija Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Bosnjakovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Belga / Sipa USA / Profimedia

Da problemi nisu samo u rezultatu smatraju i mediji u komšiluku. U analizama se navodi da je Belgija bila konkretnija i opasnija, dok je Hrvatska ponovo pokazala probleme u realizaciji i duel igri.

Portal "Croatia Week" ocenio je da je Dalićev novi sistem 3-4-2-1 pokazao određene pozitivne stvari, ali da završnica i dalje predstavlja ozbiljan razlog za brigu pred Svetsko prvenstvo.

Sličan ton imao je i "Naciona"l, koji je utakmicu opisao kao "neuverljivu Hrvatsku", uz konstataciju da je Belgija bila opasniji rival i bolje koristila greške protivnika.

Ni navijači nisu ostali ravnodušni. Posle poraza društvene mreže preplavili su komentari zabrinutih pristalica "vatrenih", dok su pojedini hrvatski mediji otvorili pitanje da li je ekipa spremna za duel sa Engleskom na startu Svetskog prvenstva.

Dalić ipak pokušava da spusti loptu.

"Neću ovo shvatiti tragično. Nema drame. Bolje da smo ovakvi bili danas nego na Svetskom prvenstvu", poručio je selektor Hrvatske.

Ipak, činjenica da su "vatreni" izgledali sporo, izgubili veliki broj duela i ostavili slab utisak protiv prvog ozbiljnog rivala u pripremama dovoljno govori zašto je poraz od Belgije izazvao toliku nervozu među komšijama.