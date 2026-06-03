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Posle burne Skupštine FK Partizan nakon koje je Predrag Mijatović napustio Humsku, prvi čovek crno-belih, Rasim Ljajić, gostovao je u podkastu Mpzzart Sporta "2x45" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama.

Između ostalog, Ljajić je otvorio karte i iskreno otkrio sve brojke Partizana.

- Dug Partizana trenutno iznosi oko 38.000.000 evra. Budžet kluba je smanjen sa 22.000.000 na oko 13.000.000 evra na godišnjem nivou. Platni fond za radnu zajednicu, igrače i sve zaposlene sada iznosi 781.000 evra bruto na mesečnom nivou, a u klubu je preko 200 ljudi. Primera radi, u novembru 2022. godine taj isti platni fond iznosio je čak 1.265.000 evra. To je smanjenje od četrdeset i nešto procenata - rekao je Ljajić, pa dodao:

- Pre godinu i po dana dugovali smo novac za čak 27 klubova. Danas je Budućnost iz Podgorice jedini klub kome u ovom trenutku dugujemo pare. U tom segmentu je zapravo urađeno najveće smanjenje i otplata duga. Sa druge strane, najmanje smo vraćali dugove i obaveze prema agentima i agencijama - tu je dug bio 4,9 miliona evra, a sada je 4,3 miliona.

1/4 Vidi galeriju Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan Foto: Petar Aleksić

Najveći problem predstavljao je poreski dug.

- Poreski dug iznosi 24.000.000 evra. Prošle godine je napravljen reprogram, a od 1. aprila ove godine plaćamo rate. Zato nam je neophodna prodaja igrača. Niko neće da čeka. Svakog meseca, uz tekuće obaveze koje redovno plaćate, za porez mora da se izdvoji 400.000 evra. Ko će te pare da vam da?. Država pomaže kada je u pitanju monitoring, ali ne postoji niko ko će da dođe i da vam svakog meseca daje novac za troškove i plate. Šansa za to ne postoji. Najtragičnije mi je kada vidim ljude koji razmišljaju kao u prošlim vremenima - u stilu 'daće neka državna firma, platiće oni, zadužićemo se pa ćemo vratiti'. Toga više nema. Nema više zlatnog rudnika, niti zlatnih koka koje donose džakove para. To morate sami da stvorite.

Jedini profit Partizanu je dobro poslovanje na transfer pijaci...

- Mi ne proizvodimo ni keks, ni vodu pa da to prodajemo. Jedino što možemo da stvaramo i prodamo na tržištu jesu igrači. To mora vrlo jasno da bude jedina ispravna strategija. Ne samo za Partizan, nego za svaki klub.

Zatim je u dahu nastavio.

- Novac nije garancija da ćete napraviti rezultat. Sve se vraća na priču o odgovornosti - ako pogrešite sa igračima i ponašate se neodgovorno, idete direktno u kanal. Ako kažete 'dovešću pet igrača, baš me briga, nešto ćemo pogoditi', to je najosetljivija stvar. Partizan je došao u ovu situaciju upravo zbog toga. Imali smo velike plate od 50.000, 48.000 ili 42.000 evra mesečno za čoveka koji sedi na klupi ili uopšte nije među 22 igrača u protokolu! A vi svakog meseca morate da izdvojite 35.000 evra za njegovu platu. To je upropastilo Partizan.

Otkrio je Ljajić i zbog čega se aktuelna uprava ne obračuna sa prethodnim čelnicima koji su klub uvukli u probleme.

- Šta da uradimo, da se bijemo i tučemo? Da ih pozovemo na dvoboj? Mi ne možemo da pokrećemo krivične postupke, za to postoje nadležni organi. Pokrenuli smo postupke za stvari za koje smo smatrali da su bile nezakonite, a za sve ostalo postoje institucije i mi nemamo nadležnost da se sa bilo kim obračunavamo. Ne želim nikoga lažno da optužujem, ali činjenica je, o čemu smo pričali sto puta - greška u fudbalu nije krivično delo. Ako platite igrača 50.000 evra, a on vam ne pruži ništa na terenu, zbog toga se ne ide u zatvor. Ali nas je to ukanalilo. Deset takvih igrača i gotova stvar, a mi smo ih imali i više od deset.

Stadion Partizana za predstojeće U21 Evropsko prvenstvo rekonstruisaće država, kaže Ljajić.

- Država, neće UEFA. Ministarstvo za kapitalne investicije je zaduženo za to i preko njih ide cela rekonstrukcija. Sve zavisi od toga koliko ćemo novca dobiti, odnosno od samog obima rekonstrukcije i onoga što moramo da uradimo.

Poznato je i šta mora da se obnovi.

- To su neke prateće stvari: prostori za novinare, lože i milion drugih detalja. Na primer, na istočnoj tribini uopšte nemamo toalete. Dakle, u pitanju je milion tih malih stvari, poput svlačionica i raznih drugih prostorija koje prosečnog gledaoca i ne interesuju. U pitanju su stvari koje obični gledaoci uopšte ne vide i koje im nisu zanimljive. Međutim, mi to moramo da uradimo, a ujedno ćemo probati da u okviru tih radova sredimo i travnati deo, kao i što je moguće veći deo tribina, ali deo po deo. Cilj je da ne zatvaramo ceo stadion odjednom, već da se radi tribina po tribinu kako bi se rekonstrukcija nesmetano odvijala. Imamo veliki problem sa dilatacijama zbog kojih curi voda. Kad god rekonstruišemo svlačionice, posle prve kiše bude kao da ništa nismo ni radili. Samo na istočnoj tribini ima 13-14 tih dilatacija, a na celom stadionu Bog zna koliko ih je. To jednostavno mora da se sanira pre nego što se uopšte počne sa rekonstrukcijom same tribine - zaključio je Rasim Ljajić.

Kurir Sport / Mozzart Sport podkast "2x45"

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