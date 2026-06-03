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Mančester junajted postigao je dogovor sa Atalantom o transferu brazilskog veziste Edersona, preneli su danas britanski mediji.

Prema navodima izvora, 26-godišnji fudbaler će preći na „Old Traford“ za fiksno obeštećenje od 40.500.000 evra, uz dodatnih 4.500.000 evra kroz bonuse.

Ederson je već dogovorio lične uslove saradnje sa Mančester junajtedom, a predviđeno je da ugovor traje do juna 2030. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu.

Pre realizacije transfera, brazilski vezista treba da obavi lekarske preglede, dok sve strane očekuju da posao bude formalno zaključen početkom jula.

1/4 Vidi galeriju Ederson fudbaler Atalante Foto: FCI Photo Press Agency / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Za Edersona je prethodnih godina interesovanje pokazao veliki broj evropskih klubova, ali je Brazilac prioritet dao Mančester junajtedu. Kako mu ugovor sa Atalantom ističe na leto 2027. godine, engleski klub je uspeo da izdejstvuje nižu cenu u odnosu na iznose koji su se pominjali u ranijim prelaznim rokovima.

Dolazak Edersona predstavljao bi važan korak Mančester junajteda na početku letnjeg prelaznog roka, pošto klub želi da pojača vezni red nakon odlaska Kazemira.

Očekuje se da Mančester junajted tokom leta dovede još igrača u sredini terena, imajući u vidu mogućnost dodatnih odlazaka iz ekipe, ali i plasman tima Majkla Karika u Ligu šampiona za sezonu 2026/27.

Za Junajted će ovo biti tek početak delovanja na transfer tržištu.

U fokusu su pre svega defanzivci i to iz Bundeslige, Natanijel Braun i Valdemar Anton, kao potencijalne novajlije spominju se i Lionov Moreira, te Nmeča iz Dortmunda, kao i Žunior Krupi, mada bi operacija dovođenja napadača Bornmuta bila izuzetno složena imajući u vidu ogromno interesovanje najvećih evropskih klubova za tinejdžera.

Stidljivo se provlači i potencijalni dolazak reprezentativca Srbije Dušana Vlahovića kojem 30. juna ističe ugovor sa Juventusom i sve je dalji od produžetka saradnje sa "starom damom".

Kurir Sport / Sportske.net

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