SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja i Češka - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi A na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
MEKSIKO:
Golmani: Raul Ranhel, Giljermo Očoa, Karlos Asevedo;
Odbrambeni igrači: Hesus Galjardo, Hoan Vaskes, Israel Rejes, Sesar Montes, Horhe Sančes, Mateo Čaves;
Vezni igrači: Edson Alvares, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Hilberto Mora, Brajan Gutijeres, Luis Romo, Orbelín Pineda, Aleksis Vega, Obed Vargas, Luis Čaves;
Napadači: Roberto Alvarado, Santjago Himenes, Raul Himenes, Hulijan Kinjones, Armando Gonzales, Giljermo Martines, Sesar Uerta.
Selektor: Havijer Agire.
JUŽNA AFRIKA:
Golmani: Ronven Vilijams, Rikardo Gos, Sipo Čejn;
Odbrambeni igrači: Kuliso Mudau, Nkosinati Sibisi, Ime Okon, Kulumani Ndamane, Obri Modiba, Samukelo Kabini, Tabang Matuludi, Olvetu Makanja, Kamgogelo Sebelebele, Bredli Kros, Mbekezeli Mbokazi;
Vezni igrači: Teboho Mokoena, Talente Mbata, Jaja Sitole, Džejden Adams;
Napadači: Osvin Apolis, Ikram Rejners, Čepang Moremi, Relebohile Mofokeng, Evidens Makgopa, Temba Zvana, Lyle Foster, Tapelo Maseko.
Selektor: Hugo Broos.
JUŽNA KOREJA:
Golmani: Džo Hjon-U, Kim Sung-Gju, Song Bum-Kun;
Odbrambeni igrači: Kim Min-Dže, Džo Ju-Min, Li Han-Bom, Kim Te-Hjon, Park Džin-Sop, Li Ki-Hjok, Li Te-Sok, Seol Jong-Vu, Jens Kastrof, Kim Mun-Hvan;
Vezni igrači: Jang Hjon-Džun, Pek Sung-Ho, Hvang In-Bom, Kim Džin-Kju, Be Džun-Ho, Um Dži-Sun, Hvang Hi-Čan, Li Dong-Gjong, Li Dže-Sung, Li Kang-In;
Napadači: O Hjon-Kju, Son Heung-min, Čo Gju-Sung.
Selektor: Hong Mjung-bo
ČEŠKA:
Golmani: Lukaš Horniček, Matej Kovar, Jindrih Stanjek;
Odbrambeni igrači: David Doudjera, Ladislav Krejči, Robin Hranač, Štjepan Haloupek, David Zima, Tomaš Holeš, Jaroslav Zeleni, David Jurasek, Vladimir Coufal;
Vezni igrači: Tomaš Souček, Mihal Sadilek, Lukaš Červ, Tomaš Souček, Hugo Sohurek, Aleksandar Sojka, Vladimir Darida, Denis Višinski, Pavel Šulc;
Napadači: Patrik Šik, Adam Hložek, Mojmir Hitil, Jan Kuhta i Tomaš Hori.
Selektor: Miroslav Koubek
Kurir Sport / Beta
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