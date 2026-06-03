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Sastavi reprezentacija u Grupi A na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. 

MEKSIKO:

Golmani: Raul Ranhel, Giljermo Očoa, Karlos Asevedo;

Prolsavljeni golman reprezentacije Meksika - Giljermo Očoa Foto: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia, Maciej Rogowski / Alamy / Profimedia

Odbrambeni igrači: Hesus Galjardo, Hoan Vaskes, Israel Rejes, Sesar Montes, Horhe Sančes, Mateo Čaves;

Vezni igrači: Edson Alvares, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Hilberto Mora, Brajan Gutijeres, Luis Romo, Orbelín Pineda, Aleksis Vega, Obed Vargas, Luis Čaves;

Napadači: Roberto Alvarado, Santjago Himenes, Raul Himenes, Hulijan Kinjones, Armando Gonzales, Giljermo Martines, Sesar Uerta.

Selektor: Havijer Agire.

JUŽNA AFRIKA:

Golmani: Ronven Vilijams, Rikardo Gos, Sipo Čejn;

Odbrambeni igrači: Kuliso Mudau, Nkosinati Sibisi, Ime Okon, Kulumani Ndamane, Obri Modiba, Samukelo Kabini, Tabang Matuludi, Olvetu Makanja, Kamgogelo Sebelebele, Bredli Kros, Mbekezeli Mbokazi;

Vezni igrači: Teboho Mokoena, Talente Mbata, Jaja Sitole, Džejden Adams;

Napadači: Osvin Apolis, Ikram Rejners, Čepang Moremi, Relebohile Mofokeng, Evidens Makgopa, Temba Zvana, Lyle Foster, Tapelo Maseko.

Selektor: Hugo Broos.

JUŽNA KOREJA:

Golmani: Džo Hjon-U, Kim Sung-Gju, Song Bum-Kun;

Odbrambeni igrači: Kim Min-Dže, Džo Ju-Min, Li Han-Bom, Kim Te-Hjon, Park Džin-Sop, Li Ki-Hjok, Li Te-Sok, Seol Jong-Vu, Jens Kastrof, Kim Mun-Hvan;

Vezni igrači: Jang Hjon-Džun, Pek Sung-Ho, Hvang In-Bom, Kim Džin-Kju, Be Džun-Ho, Um Dži-Sun, Hvang Hi-Čan, Li Dong-Gjong, Li Dže-Sung, Li Kang-In;

Napadači: O Hjon-Kju, Son Heung-min, Čo Gju-Sung.

Selektor: Hong Mjung-bo

ČEŠKA:

Golmani: Lukaš Horniček, Matej Kovar, Jindrih Stanjek;

Odbrambeni igrači: David Doudjera, Ladislav Krejči, Robin Hranač, Štjepan Haloupek, David Zima, Tomaš Holeš, Jaroslav Zeleni, David Jurasek, Vladimir Coufal;

Vezni igrači: Tomaš Souček, Mihal Sadilek, Lukaš Červ, Tomaš Souček, Hugo Sohurek, Aleksandar Sojka, Vladimir Darida, Denis Višinski, Pavel Šulc;

Napadači: Patrik Šik, Adam Hložek, Mojmir Hitil, Jan Kuhta i Tomaš Hori.

Selektor: Miroslav Koubek

Kurir Sport / Beta

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