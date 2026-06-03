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Sastavi reprezentacija u Grupi B na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

KANADA: Golmani: Maksim Krepo, Oven Gudman, Dejn Sent Kler;

Odbrambeni igrači: Moiz Bombito, Derek Kornelijus, Alfonso Dejvis, Luk de Fužerol, Alister Džonston, Alfi Džons, Riči Larija, Niko Sigur, Džoel Voterman;

Vezni igrači: Ali Ahmed, Tejdžon Bjukenen, Matje Šoanjer, Stiven Eustakio, Ismael Kone, Lijam Miler, Džonatan Osorio, Nejtan Saliba, Džejkob Šafelburg, Marselo Flores;

Napadači: Džonatan Dejvid, Promis Dejvid, Kajl Larin, Tani Oluvaseji.

Selektor: Džesi Marš

BOSNA I HERCEGOVINA:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić;

Odbrambeni igrači: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Dennis Hadžikadunić;

Vezni igrači: Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović, Ermin Mahmić; 

Napadači: Ermedin Demirović, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković, Jovo Lukić.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor: Sergej Barbarez 

KATAR: ;

Golmani: Salah Zakarija, Mešal Baršam, Mahmud Abunada;

Odbrambeni igrači: Bualem Huhi, Pedro Migel, Sultan al-Brejk, Al-Hašmi Al-Husein, Ajub Al-Alavi, Isa Laje, Lukas Mendes, Homam Ahmed;

Vezni igrači: Ahmed Fati, Jasim Gaber, Asim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Budijaf, Mohamed Manaj;

Napadači: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohamed, Edmilson Žunior, Ahmed al-Genehi, Ahmed Ala, Hasan al-Haidos, Mohamed Muntari, Jusuf Abdurisag.

Selektor: Julen Lopetegi

ŠVAJCARSKA:

Golmani: Gregor Kobel, Ivon Mvogo, Marvin Keler;

Odbrambeni igrači: Manuel Akanji, Niko Elvedi, Rikardo Rodriges, Silvan Vidmer, Miro Muhajm, Aurel Amenda, Eraj Čomert, Luka Žake;

Vezni igrači: Granit Džaka, Johan Manzambi, Remo Frojler, Denis Zakarija, Ardon Jašari, Đibril Sou, Kristijan Fasnaht, Mišel Ebišer, Fabijan Rider, Ruben Vargas;

Napadači: Bril Embolo, Noa Okafor, Dan Ndoje, Zeki Amduni, Sedrik Iten.

Selektor: Murat Jakin

Kurir Sport / Beta

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