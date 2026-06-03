SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar i Švajcarska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi B na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
KANADA: Golmani: Maksim Krepo, Oven Gudman, Dejn Sent Kler;
Odbrambeni igrači: Moiz Bombito, Derek Kornelijus, Alfonso Dejvis, Luk de Fužerol, Alister Džonston, Alfi Džons, Riči Larija, Niko Sigur, Džoel Voterman;
Vezni igrači: Ali Ahmed, Tejdžon Bjukenen, Matje Šoanjer, Stiven Eustakio, Ismael Kone, Lijam Miler, Džonatan Osorio, Nejtan Saliba, Džejkob Šafelburg, Marselo Flores;
Napadači: Džonatan Dejvid, Promis Dejvid, Kajl Larin, Tani Oluvaseji.
Selektor: Džesi Marš
BOSNA I HERCEGOVINA:
Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Osman Hadžikić;
Odbrambeni igrači: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Dennis Hadžikadunić;
Vezni igrači: Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović, Ermin Mahmić;
Napadači: Ermedin Demirović, Samed Baždar, Edin Džeko, Haris Tabaković, Jovo Lukić.
Selektor: Sergej Barbarez
KATAR: ;
Golmani: Salah Zakarija, Mešal Baršam, Mahmud Abunada;
Odbrambeni igrači: Bualem Huhi, Pedro Migel, Sultan al-Brejk, Al-Hašmi Al-Husein, Ajub Al-Alavi, Isa Laje, Lukas Mendes, Homam Ahmed;
Vezni igrači: Ahmed Fati, Jasim Gaber, Asim Madibo, Abdulaziz Hatem, Karim Budijaf, Mohamed Manaj;
Napadači: Almoez Ali, Akram Afif, Tahsin Mohamed, Edmilson Žunior, Ahmed al-Genehi, Ahmed Ala, Hasan al-Haidos, Mohamed Muntari, Jusuf Abdurisag.
Selektor: Julen Lopetegi
ŠVAJCARSKA:
Golmani: Gregor Kobel, Ivon Mvogo, Marvin Keler;
Odbrambeni igrači: Manuel Akanji, Niko Elvedi, Rikardo Rodriges, Silvan Vidmer, Miro Muhajm, Aurel Amenda, Eraj Čomert, Luka Žake;
Vezni igrači: Granit Džaka, Johan Manzambi, Remo Frojler, Denis Zakarija, Ardon Jašari, Đibril Sou, Kristijan Fasnaht, Mišel Ebišer, Fabijan Rider, Ruben Vargas;
Napadači: Bril Embolo, Noa Okafor, Dan Ndoje, Zeki Amduni, Sedrik Iten.
Selektor: Murat Jakin
Kurir Sport / Beta
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