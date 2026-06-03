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Sastavi reprezentacija u Grupi C na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

BRAZIL:

Golmani: Alison, Ederson i Veverton;

Odbrambeni igrači: Danilo, Vesli, Markinjos, Gabrijel Magaljaeš, Leo Pereira, Bremer, Ibanjes, Aleks Sandro, Daglas Santos;

Vezni igrači: Кazemiro, Bruno Gimaraeš, Danilo, Fabinjo, Paketa;

Napadači: Vinisijus Žunior, Mateus Кunja, Nejmar, Rafinja, Rajan, Igor Tijago, Luis Enrike, Gabrijel Martineli, Endrik.

Nejmar na meču Brazil - Hrvatska Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Niviere David/ABACAPRESS.COM / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor: Karlo Anćeloti

MAROKO:

Golmani: Jasin Bunu, Munir El Kajui, Reda Tagnauti;

Odbrambeni igrači: Nusair Mazraui, Anas Salah-Eddin, Jusuf Belamari, Ašraf Hakimi, Zakaria El Vahdi, Naif Aguerd, Čadi Rijad, Reduan Halhal, Isa Diop;

Vezni igrači: Samir El Murobet, Ajjub Buadi), Nil El-Ajnaui, Sofjan Amrabat, Azedin Unahi, Bilal El Kanus, Ismail Saibari;

Napadači: Abdesamad Ezalzuli, Čemsdin Talbi, Sufjan Rahimi, Ajub El Kabi, Brahim Dijaz, Gesim Jasin, Ajube Amaimuni-Ečgoujabe.

Selektor: Mohamed Uahbi

HAITI:

Golmani: Džoni Plasid, Aleksandre Pjer, Žozue Duverže;

Odbrambeni igrači: Klarens Arkus, Viljgens Pogen, Djuk Lakrua, Martin Eksperiens, Žan-Keven Dovern, Rikardo Ade, Hanes Delkrua, Kito Termonsi;

Vezni igrači: Karl Fren Sente, Leverton Pjer, Denli Žan Žak, Žan-Rikner Belgard, Vudenski Pjer, Dominik Simon;

Napadači: Don Didson Luisius, Žosue Kazimir, Derik Etjen, Ruben Providens, Dokens Nazon, Francdi Pjero, Vilson Isidor, Jasin Fortune, Leni Žozef.

Selektor: Sebastijen Minje.

ŠKOTSKA:

Golmani: Krejg Gordon, Angus Gan, Lijam Keli;

Odbrambeni igrači: Grant Henli, Džek Hendri, Aron Hiki, Dominik Hajam, Skot Mekena, Nejtan Paterson, Entoni Ralston, Endi Robertson, Džon Sutar, Kiran Tirni;

Vezni igrači: Rajan Kristi, Findlej Kertis, Luis Ferguson, Ben Genon-Douk, Bili Gilmor, Džon Mekgin, Keni Meklin, Skot Mektomini;

Napadači: Če Adams, Lindon Dajks, Džordž Hirst, Lorens Šenkland, Ros Stjuart.

Selektor: Stiv Klark.

Kurir Sport / Beta

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