SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA C: Brazil, Maroko, Haiti i Škotska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi C na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
BRAZIL:
Golmani: Alison, Ederson i Veverton;
Odbrambeni igrači: Danilo, Vesli, Markinjos, Gabrijel Magaljaeš, Leo Pereira, Bremer, Ibanjes, Aleks Sandro, Daglas Santos;
Vezni igrači: Кazemiro, Bruno Gimaraeš, Danilo, Fabinjo, Paketa;
Napadači: Vinisijus Žunior, Mateus Кunja, Nejmar, Rafinja, Rajan, Igor Tijago, Luis Enrike, Gabrijel Martineli, Endrik.
Selektor: Karlo Anćeloti
MAROKO:
Golmani: Jasin Bunu, Munir El Kajui, Reda Tagnauti;
Odbrambeni igrači: Nusair Mazraui, Anas Salah-Eddin, Jusuf Belamari, Ašraf Hakimi, Zakaria El Vahdi, Naif Aguerd, Čadi Rijad, Reduan Halhal, Isa Diop;
Vezni igrači: Samir El Murobet, Ajjub Buadi), Nil El-Ajnaui, Sofjan Amrabat, Azedin Unahi, Bilal El Kanus, Ismail Saibari;
Napadači: Abdesamad Ezalzuli, Čemsdin Talbi, Sufjan Rahimi, Ajub El Kabi, Brahim Dijaz, Gesim Jasin, Ajube Amaimuni-Ečgoujabe.
Selektor: Mohamed Uahbi
HAITI:
Golmani: Džoni Plasid, Aleksandre Pjer, Žozue Duverže;
Odbrambeni igrači: Klarens Arkus, Viljgens Pogen, Djuk Lakrua, Martin Eksperiens, Žan-Keven Dovern, Rikardo Ade, Hanes Delkrua, Kito Termonsi;
Vezni igrači: Karl Fren Sente, Leverton Pjer, Denli Žan Žak, Žan-Rikner Belgard, Vudenski Pjer, Dominik Simon;
Napadači: Don Didson Luisius, Žosue Kazimir, Derik Etjen, Ruben Providens, Dokens Nazon, Francdi Pjero, Vilson Isidor, Jasin Fortune, Leni Žozef.
Selektor: Sebastijen Minje.
ŠKOTSKA:
Golmani: Krejg Gordon, Angus Gan, Lijam Keli;
Odbrambeni igrači: Grant Henli, Džek Hendri, Aron Hiki, Dominik Hajam, Skot Mekena, Nejtan Paterson, Entoni Ralston, Endi Robertson, Džon Sutar, Kiran Tirni;
Vezni igrači: Rajan Kristi, Findlej Kertis, Luis Ferguson, Ben Genon-Douk, Bili Gilmor, Džon Mekgin, Keni Meklin, Skot Mektomini;
Napadači: Če Adams, Lindon Dajks, Džordž Hirst, Lorens Šenkland, Ros Stjuart.
Selektor: Stiv Klark.
Kurir Sport / Beta
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