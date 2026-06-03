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Sastavi reprezentacija u Grupi D na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

SAD:

Golmani: Kris Brejdi, Met Friz i Met Tarner;

Odbrambeni igrači: Maks Arfsten, Seržinjo Dest, Aleks Frimen, Mark Mekenzi, Tim Rim, Kris Ričards, Entoni Robinson, Majls Robinson, Džo Skali i Oston Trasti;

Vezni igrači: Tajler Adams, Sebastijan Berhalter, Veston Mekeni, Đovani Rejna, Kristijan Roldan i Malik Tilman;

Napadači: Brenden Aronson, Folarin Balugan, Rikardo Pepi, Kristijan Pulišić, Tim Vea, Hadži Rajt i Alehandro Sendehas.

Selektor: Mauriso Poketino

Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

PARAGVAJ:

Golmani: Roberto Fernandes, Orlando Hil, Gaston Olveira;

Odbrambeni igrači: Gustavo Gomes, Žunior Alonso, Fabijan Balbuena, Omar Alderete, Huan Kaseres, Gustavo Velaskes, Hose Kanale, Aleksandro Majdana;

Vezni igrači: Migel Almiron, Kaku, Andres Kubas, Ramon Sosa, Dijego Gomes, Damijan Bobadilja, Brajan Oheda, Matijas Galarza, Maurisio;

Napadači: Antonio Sanabrija, Hulio Ensiso, Gabrijel Avalos, Aksel Arse, Isidro Pita, Gustavo Kabaljero.

Selektor: Gustavo Alfaro

AUSTRALIJA:

Golmani: Met Rajan, Patrik Bič, Pol Izo;

Odbrambeni igrači: Aziz Behič, Džordan Bos, Kameron Berdžes, Alesandro Čirkati, Miloš Degenek, Džejson Gerija, Lukas Herington, Džejkob Italijano, Hari Sutar, Kaj Trevin;

Vezni igrači: Kameron Devlin, Džekson Irvin, Konor Metkalf, Metju Leki, Pol Okon-Engstler, Ejden O'Nil;

Napadači: Ajdin Hrustić, Nestori Irankunda, Aver Mabil, Mohamed Ture, Nišan Velupilaj, Kristijan Volpato, Tete Jengi.

Selektor: Toni Popović

TURSKA:

Golmani: Ugurdžan Čakir, Altaj Bajindir, Mert Gunok;

Odbrambeni igrači: Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Zeki Čelik, Ozan Kabak, Mert Muldur, Abdulkerim Bardakdži, Eren Elmali, Čaglar Sojundžu, Samet Akajdin;

Vezni igrači: Arda Guler, Džan Uzun, Orkun Kokču, Hakan Čalhanoglu, Ismail Juksek, Kan Ajhan, Salih Ozdžan;

Napadači: Kenan Jildiz, Bariš Alper Jilmaz, Kerem Akturkoglu, Junus Akgun, Oguz Ajdin, Deniz Gul, Irfan Džan Kahvedži.

Selektor: Vinćenco Montela

Kurir Sport / Beta

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