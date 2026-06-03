SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA D: SAD, Paragvaj, Australija i Turska - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi D na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
SAD:
Golmani: Kris Brejdi, Met Friz i Met Tarner;
Odbrambeni igrači: Maks Arfsten, Seržinjo Dest, Aleks Frimen, Mark Mekenzi, Tim Rim, Kris Ričards, Entoni Robinson, Majls Robinson, Džo Skali i Oston Trasti;
Vezni igrači: Tajler Adams, Sebastijan Berhalter, Veston Mekeni, Đovani Rejna, Kristijan Roldan i Malik Tilman;
Napadači: Brenden Aronson, Folarin Balugan, Rikardo Pepi, Kristijan Pulišić, Tim Vea, Hadži Rajt i Alehandro Sendehas.
Selektor: Mauriso Poketino
PARAGVAJ:
Golmani: Roberto Fernandes, Orlando Hil, Gaston Olveira;
Odbrambeni igrači: Gustavo Gomes, Žunior Alonso, Fabijan Balbuena, Omar Alderete, Huan Kaseres, Gustavo Velaskes, Hose Kanale, Aleksandro Majdana;
Vezni igrači: Migel Almiron, Kaku, Andres Kubas, Ramon Sosa, Dijego Gomes, Damijan Bobadilja, Brajan Oheda, Matijas Galarza, Maurisio;
Napadači: Antonio Sanabrija, Hulio Ensiso, Gabrijel Avalos, Aksel Arse, Isidro Pita, Gustavo Kabaljero.
Selektor: Gustavo Alfaro
AUSTRALIJA:
Golmani: Met Rajan, Patrik Bič, Pol Izo;
Odbrambeni igrači: Aziz Behič, Džordan Bos, Kameron Berdžes, Alesandro Čirkati, Miloš Degenek, Džejson Gerija, Lukas Herington, Džejkob Italijano, Hari Sutar, Kaj Trevin;
Vezni igrači: Kameron Devlin, Džekson Irvin, Konor Metkalf, Metju Leki, Pol Okon-Engstler, Ejden O'Nil;
Napadači: Ajdin Hrustić, Nestori Irankunda, Aver Mabil, Mohamed Ture, Nišan Velupilaj, Kristijan Volpato, Tete Jengi.
Selektor: Toni Popović
TURSKA:
Golmani: Ugurdžan Čakir, Altaj Bajindir, Mert Gunok;
Odbrambeni igrači: Ferdi Kadioglu, Merih Demiral, Zeki Čelik, Ozan Kabak, Mert Muldur, Abdulkerim Bardakdži, Eren Elmali, Čaglar Sojundžu, Samet Akajdin;
Vezni igrači: Arda Guler, Džan Uzun, Orkun Kokču, Hakan Čalhanoglu, Ismail Juksek, Kan Ajhan, Salih Ozdžan;
Napadači: Kenan Jildiz, Bariš Alper Jilmaz, Kerem Akturkoglu, Junus Akgun, Oguz Ajdin, Deniz Gul, Irfan Džan Kahvedži.
Selektor: Vinćenco Montela
Kurir Sport / Beta
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