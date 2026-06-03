SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače i Ekvador - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi E na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
NEMAČKA:
Golmani: Oliver Bauman, Manuel Nojer i Aleksander Nibel;
Odbrambeni igrači: Džošua Kimih, Niko Šloterbek, Natanijel Braun, David Raum, Valdemar Anton, Paskal Gros, Antonio Ridiger, Malik Tijao i Džonatan Ta;
Vezni igrači: Džamal Musijala, Džejmi Leveling, Aleksandar Pavlović, Nadim Amiri, Feliks Nmeča, Angelo Štiler i Leon Gorecka;
Napadači: Kaj Haverc, Deniz Undav, Maksimilijan Bejer, Florijan Virc, Nik Voltemade, Lenart Karl i Leroj Sane.
Selektor: Julijan Nagelsman
KURASAO:
Golmani: Tajrik Bodak, Trevor Dornbus i Eloj Rom;
Odbrambeni igrači: Rišedli Bazur, Džošua Brenet, Rošon Van Ejma, Šerel Floranjus, Deveron Fonvile, Jurijen Gari, Armando Obispo i Šurandi Sambo;
Vezni igrači: Žuninjo Bakuna, Leandro Bakuna, Livano Komenensija, Kevin Felida, Arjani Marta, Tajriz Noslin i Godfrid Rumeratu;
Napadači: Džeremi Antonise, Tahit Čong, Kendži Gore, Sontje Hansen, Džervane Kastaner, Brendli Kuvas, Jurgen Lokadija i Džarl Margarita.
Selektor: Dik Advokat
OBALA SLONOVAČE:
Golmani: Jahja Fofana, Mohamed Kone i Alban Lafon;
Odbrambeni igrači: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Ndika i Vilfred Singo;
Vezni igrači: Seko Fofana, Parfe Giagon, Krist Inao Ulai, Frank Kesi, Ibraim Sangare i Žan-Mišel Seri;
Napadači: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikola Pepe, Bazumana Ture i Elje Vai.
Selektor: Emers Fae
EKVADOR:
Golmani: Ernan Galindes, Mojzes Ramires, Gonzalo Valje;
Odbrambeni igrači: Pjero Inkpije, Vilijan Pačo, Pervas Estupinjan, Feliks Tores, Žoel Ordonjes, Džekson Porozo, Anhelo Presijado, Jajmar Medina;
Vezni igrači: Mojzes Kaisedo, Alan Franko, Gonzalo Plata, Kendri Paes, Pedro Vite, Žordi Alsivar, Denil Kastiljo, Džon Jeboa, Nilson Angulo, Alan Minda;
Napadači: Ener Valensija, Kevin Rodriges, Žordi Kaisedo, Entoni Valensija, Džeremi Arevalo.
Selektor: Sebastijan Bekaseče
Kurir Sport / Beta
BONUS VIDEO: