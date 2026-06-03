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Sastavi reprezentacija u Grupi E na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

NEMAČKA:

Golmani: Oliver Bauman, Manuel Nojer i Aleksander Nibel;

Manuel Nojer Foto: Ulrik Pedersen/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ANNA SZILAGYI

Odbrambeni igrači: Džošua Kimih, Niko Šloterbek, Natanijel Braun, David Raum, Valdemar Anton, Paskal Gros, Antonio Ridiger, Malik Tijao i Džonatan Ta;

Vezni igrači: Džamal Musijala, Džejmi Leveling, Aleksandar Pavlović, Nadim Amiri, Feliks Nmeča, Angelo Štiler i Leon Gorecka;

Napadači: Kaj Haverc, Deniz Undav, Maksimilijan Bejer, Florijan Virc, Nik Voltemade, Lenart Karl i Leroj Sane.

Selektor: Julijan Nagelsman

KURASAO:

Golmani: Tajrik Bodak, Trevor Dornbus i Eloj Rom;

Odbrambeni igrači: Rišedli Bazur, Džošua Brenet, Rošon Van Ejma, Šerel Floranjus, Deveron Fonvile, Jurijen Gari, Armando Obispo i Šurandi Sambo;

Vezni igrači: Žuninjo Bakuna, Leandro Bakuna, Livano Komenensija, Kevin Felida, Arjani Marta, Tajriz Noslin i Godfrid Rumeratu;

Napadači: Džeremi Antonise, Tahit Čong, Kendži Gore, Sontje Hansen, Džervane Kastaner, Brendli Kuvas, Jurgen Lokadija i Džarl Margarita.

Selektor: Dik Advokat

OBALA SLONOVAČE:

Golmani: Jahja Fofana, Mohamed Kone i Alban Lafon;

Odbrambeni igrači: Emanuel Agbadu, Kleman Akpa, Usman Diomande, Gela Due, Gislen Konan, Odilon Kosunu, Evan Ndika i Vilfred Singo;

Vezni igrači: Seko Fofana, Parfe Giagon, Krist Inao Ulai, Frank Kesi, Ibraim Sangare i Žan-Mišel Seri;

Napadači: Simon Adingra, Anž-Joan Boni, Amad Dijalo, Umar Dijakite, Jan Diomande, Evan Gesan, Nikola Pepe, Bazumana Ture i Elje Vai.

Selektor: Emers Fae

EKVADOR:

Golmani: Ernan Galindes, Mojzes Ramires, Gonzalo Valje;

Odbrambeni igrači: Pjero Inkpije, Vilijan Pačo, Pervas Estupinjan, Feliks Tores, Žoel Ordonjes, Džekson Porozo, Anhelo Presijado, Jajmar Medina;

Vezni igrači: Mojzes Kaisedo, Alan Franko, Gonzalo Plata, Kendri Paes, Pedro Vite, Žordi Alsivar, Denil Kastiljo, Džon Jeboa, Nilson Angulo, Alan Minda;

Napadači: Ener Valensija, Kevin Rodriges, Žordi Kaisedo, Entoni Valensija, Džeremi Arevalo.

Selektor: Sebastijan Bekaseče

Kurir Sport / Beta

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