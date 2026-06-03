SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA F: Holandija, Japan, Švedska i Tunis - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi F na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
HOLANDIJA:
Golmani: Mark Fleken, Robin Rufs, Bart Verbrugen;
Odbrambeni igrači: Nejtan Ake, Virdžil van Dajk, Denzel Damfris, Jorel Hato, Jan Paul van Heke, Miki van de Ven, Jurijen Timber;
Vezni igrači: Rajan Gravenberh, Frenki de Jong, Ten Kopmejners, Tidžani Rejnders, Marten de Run, Gus Til, Kvinten Timber, Mats Vifer;
Napadači: Brajan Brobi, Memfis Depaj, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donjel Malen, Krisensio Samervil, Vut Veghorst.
Selektor: Ronald Kuman
JAPAN:
Golmani: Zajon Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hajakava;
Odbrambeni igrači: Juto Nagatomo, Šogo Taniguči, Ko Itakura, Cujoši Vatanabe, Takehiro Tomijasu, Hiroki Ito, Ajumu Seko, Jukinari Sugavara;
Vezni red: Junosuke Suzuki, Vataru Endo, Junja Ito, Daiči Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kejto Nakamura, Kaišu Sano, Takefusa Kubo, Juito Suzuki;
Napadači: Koki Okagava, Dajzen Maeda, Ajase Ueda, Kento Šiogaj, Keisuke Goto;
Selektor: Hadžime Morijasu
ŠVEDSKA:
Golmani: Viktor Johanson, Kristofer Nordfeld, Jakob Videl Zeterstrem;
Odbrambeni igrači: Hjalmar Ekdal, Gabrijel Gudmundson, Isak Hin, Gustaf Lagerbilke, Viktor Lindelef, Erik Smit, Karl Starfelt, Eliot Strud, Danijel Svenson, Emil Holm;
Vezni igrači: Taha Ali, Jasin Ajari, Lukas Bergval, Jasper Karlstrem, Ken Sema, Matijas Svanberg, Besfort Zeneli;
Napadači: Aleksander Bernhardson, Entoni Elanga, Viktor Đekereš, Aleksander Isak, Gustaf Nilson, Benjamin Nigren.
Selektor: Grejem Poter
TUNIS:
Golmani: Ajmen Dahmen, Sabri Ben Hesen, Abdelmuhib Čamah;
Odbrambeni igrači: Montasar Talbi, Dilan Bron, Omar Rekik, Jan Valeri, Ali Abdi, Mutaz Nefati, Raed Šihaui, Adem Arus, Mohamed Amin Ben Hamida;
Vezni igrači: Elijes Shiri, Hanibal Mežbri, Anis Ben Sliman, Hadž Mahmud, Rani Kedira, Murtaza Ben Uanes;
Napadači: Elijas Ašuri, Ismael Gabri, Elijas Sad, Sebastijan Tunekti, Firas Šauat, Halil Ajari, Hazem Masturi, Rajan Elumi.
Selektor: Sabri Lamuši
BONUS VIDEO: