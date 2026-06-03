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Sastavi reprezentacija u Grupi F na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

HOLANDIJA:

Golmani: Mark Fleken, Robin Rufs, Bart Verbrugen;

Odbrambeni igrači: Nejtan Ake, Virdžil van Dajk, Denzel Damfris, Jorel Hato, Jan Paul van Heke, Miki van de Ven, Jurijen Timber;

Virdžil van Dajk Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia

Vezni igrači: Rajan Gravenberh, Frenki de Jong, Ten Kopmejners, Tidžani Rejnders, Marten de Run, Gus Til, Kvinten Timber, Mats Vifer;

Napadači: Brajan Brobi, Memfis Depaj, Kodi Gakpo, Džastin Klajvert, Noa Lang, Donjel Malen, Krisensio Samervil, Vut Veghorst.

Selektor: Ronald Kuman

JAPAN:

Golmani: Zajon Suzuki, Keisuke Osako, Tomoki Hajakava;

Odbrambeni igrači: Juto Nagatomo, Šogo Taniguči, Ko Itakura, Cujoši Vatanabe, Takehiro Tomijasu, Hiroki Ito, Ajumu Seko, Jukinari Sugavara;

Vezni red: Junosuke Suzuki, Vataru Endo, Junja Ito, Daiči Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kejto Nakamura, Kaišu Sano, Takefusa Kubo, Juito Suzuki;

Napadači: Koki Okagava, Dajzen Maeda, Ajase Ueda, Kento Šiogaj, Keisuke Goto;

Selektor: Hadžime Morijasu

ŠVEDSKA:

Golmani: Viktor Johanson, Kristofer Nordfeld, Jakob Videl Zeterstrem;

Odbrambeni igrači: Hjalmar Ekdal, Gabrijel Gudmundson, Isak Hin, Gustaf Lagerbilke, Viktor Lindelef, Erik Smit, Karl Starfelt, Eliot Strud, Danijel Svenson, Emil Holm;

Vezni igrači: Taha Ali, Jasin Ajari, Lukas Bergval, Jasper Karlstrem, Ken Sema, Matijas Svanberg, Besfort Zeneli;

Napadači: Aleksander Bernhardson, Entoni Elanga, Viktor Đekereš, Aleksander Isak, Gustaf Nilson, Benjamin Nigren.

Selektor: Grejem Poter

TUNIS:

Golmani: Ajmen Dahmen, Sabri Ben Hesen, Abdelmuhib Čamah;

Odbrambeni igrači: Montasar Talbi, Dilan Bron, Omar Rekik, Jan Valeri, Ali Abdi, Mutaz Nefati, Raed Šihaui, Adem Arus, Mohamed Amin Ben Hamida;

Vezni igrači: Elijes Shiri, Hanibal Mežbri, Anis Ben Sliman, Hadž Mahmud, Rani Kedira, Murtaza Ben Uanes;

Napadači: Elijas Ašuri, Ismael Gabri, Elijas Sad, Sebastijan Tunekti, Firas Šauat, Halil Ajari, Hazem Masturi, Rajan Elumi. 

Selektor: Sabri Lamuši

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