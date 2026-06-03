Sastavi reprezentacija u Grupi G na Svetskom fudbalskom prvenstvu , koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Odbrambeni igrači: Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Ngoj, Hoakin Sejs i Artur Teat;

Vezni igrači: Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken i Aksel Vicel;

Napadači: Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandes-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers i Leandro Trosard.

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