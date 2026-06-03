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Sastavi reprezentacija u Grupi G na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

BELGIJA:

Golmani: Tibo Kurtoa, Sen Lamins i Majk Penders;

Odbrambeni igrači: Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Ngoj, Hoakin Sejs i Artur Teat;

Vezni igrači: Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken i Aksel Vicel;

Napadači: Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandes-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers i Leandro Trosard.

Selektor: Rudi Garsija

EGIPAT:

Golmani: Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa;

Odbrambeni igrači: Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez;

Vezni igrači: Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad, Mahmud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ašur, Mostafa Ziko, Mahmud Trezege, Ibrahim Adel, Haitam Hasan;

Napadači: Omar Marmuš, Mohamed Salah, Aktaj Abdulah, Hamnza Abdelkarim.

Mohamed Salah Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Chris Foxwell / AFP / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Selektor: Hosam Hasan

IRAN:

Golmani: Alireza Bejranvand, Hosein Hoseini, Pajam Nijazmand;

Odbrambeni igrači: Danijal Ejri, Ehsan Hajisafi, Saleh Hardani, Hosein Kanani, Šoja Halilzadeh, Milad Mohamadi, Ramin Rezaejan, Ali Nemati;

Vezni igrači: Rouzbeh Češmi, Said Ezatolahi, Mehdi Gaedi, Saman Ghodos, Mohamad Gorbani, Alireza Džahanbakš, Mohamad Mohebi, Amir Mohamad Razaginija, Mehdi Torabi, Aria Jusefi;

Napadači: Ali Alepu, Denis Dargahi, Amirhosein Hoseinzadeh, Šarijar Moganlu, Mehdi Taremi.

Selektor: Amir Galenoei

NOVI ZELAND:

Golmani: Maks Krokomb, Aleks Polsen, Majkl Vud;

Odbrambeni igrači: Tajler Bindon, Majkl Boksal, Liberato Kakače, Fransis de Vris, Kalan Eliot, Tim Pejn, Nando Pijnaker, Tomi Smit, Fin Surman;

Vezni igrači: Džo Bel, Met Garbet, Aleks Rufer, Marko Stamenić, Rajan Tomas, Sarprit Sing;

Napadači: Kosta Barbaruses, Eli Džast, Kalum Mekout, Ben Old, Džesi Rendal, Ben Vejn, Kris Vud, Lahlan Bejlis.

Selektor: Daren Bejzli

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