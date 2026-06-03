SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA G: Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi G na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
BELGIJA:
Golmani: Tibo Kurtoa, Sen Lamins i Majk Penders;
Odbrambeni igrači: Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Ngoj, Hoakin Sejs i Artur Teat;
Vezni igrači: Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken i Aksel Vicel;
Napadači: Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandes-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers i Leandro Trosard.
Selektor: Rudi Garsija
EGIPAT:
Golmani: Mohamed El Šenavi, Mostafa Šobeir, El Mahdi Soliman, Mohamed Alaa;
Odbrambeni igrači: Mohamed Hani, Tarek Ala, Hamdi Fati, Rami Rabija, Jaser Ibrahim, Hosam Abdelmaguid, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Fatuh, Karim Hafez;
Vezni igrači: Marvan Atija, Mohanad Lašin, Nabil Emad, Mahmud Saber, Ahmed Zizo, Emam Ašur, Mostafa Ziko, Mahmud Trezege, Ibrahim Adel, Haitam Hasan;
Napadači: Omar Marmuš, Mohamed Salah, Aktaj Abdulah, Hamnza Abdelkarim.
Selektor: Hosam Hasan
IRAN:
Golmani: Alireza Bejranvand, Hosein Hoseini, Pajam Nijazmand;
Odbrambeni igrači: Danijal Ejri, Ehsan Hajisafi, Saleh Hardani, Hosein Kanani, Šoja Halilzadeh, Milad Mohamadi, Ramin Rezaejan, Ali Nemati;
Vezni igrači: Rouzbeh Češmi, Said Ezatolahi, Mehdi Gaedi, Saman Ghodos, Mohamad Gorbani, Alireza Džahanbakš, Mohamad Mohebi, Amir Mohamad Razaginija, Mehdi Torabi, Aria Jusefi;
Napadači: Ali Alepu, Denis Dargahi, Amirhosein Hoseinzadeh, Šarijar Moganlu, Mehdi Taremi.
Selektor: Amir Galenoei
NOVI ZELAND:
Golmani: Maks Krokomb, Aleks Polsen, Majkl Vud;
Odbrambeni igrači: Tajler Bindon, Majkl Boksal, Liberato Kakače, Fransis de Vris, Kalan Eliot, Tim Pejn, Nando Pijnaker, Tomi Smit, Fin Surman;
Vezni igrači: Džo Bel, Met Garbet, Aleks Rufer, Marko Stamenić, Rajan Tomas, Sarprit Sing;
Napadači: Kosta Barbaruses, Eli Džast, Kalum Mekout, Ben Old, Džesi Rendal, Ben Vejn, Kris Vud, Lahlan Bejlis.
Selektor: Daren Bejzli
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