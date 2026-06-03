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Sastavi reprezentacija u Grupi H na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

ŠPANIJA:

Golmani: Unaj Simon, David Raja i Đoan Garsija;

Odbrambeni igrači: Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo, Markos Ljorente, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Pedro Poro, Erik Garsija i Mark Pubilj;

Vezni igrači: Rodri, Martin Subimendi, Pedri, Dani Olmo, Mikel Merino, Fabijan Ruis i Gavi;

Napadači: Lamin Jamal, Feran Tores, Jeremi Pino, Mikel Ojarsabal, Viktor Munjos, Aleks Baena, Borha Iglesijas i Niko Vilijams.

Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Selektor: Luis de la Fuente

ZELENORTSKA OSTRVA:

Golmani:Vozinja, Marsio Rosa, Si Džej dos Santos;

Odbrambeni igrači: Stiven Moreira, Vagner Pina, Žoap Paulo, Sidni Lopes Kabral, Logan Kosta, Piko, Kelvin Pires, Stopira, Dini;

Vezni igrači: Žamiro Monteiro, Telmo Arkanžo, Janik Semedo, Laros Duarte, Deroj Duarte, Kevin Pina;

Napadači: Rajan Mendeš, Vili Semedo, Geri Rodriges, Žovane Kabral, Nuno da Košta, Dajlon Livramento, Žilson Tavariš, Helio Varela.

Selektor: Bubista

SAUDIJSKA ARABIJA:

Golmani: Mohamed Al-Ovais, Navaf Al-Akidi, Ahmed Al-Kasar;

Odbrambeni igrači: Abdulilah Al-Amri, Hasan Tambakti, Džihad Zikri, Ali Ladžami, Hasan Kadaš, Saud Abdulhamid, Mohamed Abu Al-Šamat, Ali Madžraši, Mutaib Al-Harbi, Navaf Bušal, Sultan Al-Ganam;

Vezni igrači: Mohamed Kano, Abdulah Al-Haibari, Zijad Al-Džuhani, Naser Al-Davsari, Musab Al-Džuvair, Ala Al-Hadži, Salem Al-Davsari, Haled Al-Ganam, Ajman Jahja;

Napadači: Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Šehri, Abdulah Al-Hamdan.

Selektor: Jorgos Donis

URUGVAJ:

Golmani: Serhio Ročet, Fernando Muslera, Santijago Mele;

Odbrambeni igrači: Giljermo Varela, Ronald Arauho, Hose Marija Himenez, Santijago Bueno, Sebastijan Kaseres, Matijas Olivera, Hoakin Pikeres, Matijas Vinja;

Vezni igrači: Manuel Ugarte, Emilijano Martines, Rodrigo Bentankur, Federiko Valverde, Agustin Kanobio, Huan Manuel Sanabrija, Đorđan de Araskaeta, Nikolas de la Kruz, Rodrigo Salazar, Fakundo Pelistri, Maksimilijano Arauho, Brajan Rodriges;

Napadači: Rodrigo Agire, Federiko Vinjas, Darvin Nunjez.

Selektor: Marselo Bijelsa

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