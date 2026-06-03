SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi H na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
ŠPANIJA:
Golmani: Unaj Simon, David Raja i Đoan Garsija;
Odbrambeni igrači: Mark Kukurelja, Alehandro Grimaldo, Markos Ljorente, Pau Kubarsi, Emerik Laport, Pedro Poro, Erik Garsija i Mark Pubilj;
Vezni igrači: Rodri, Martin Subimendi, Pedri, Dani Olmo, Mikel Merino, Fabijan Ruis i Gavi;
Napadači: Lamin Jamal, Feran Tores, Jeremi Pino, Mikel Ojarsabal, Viktor Munjos, Aleks Baena, Borha Iglesijas i Niko Vilijams.
Selektor: Luis de la Fuente
ZELENORTSKA OSTRVA:
Golmani:Vozinja, Marsio Rosa, Si Džej dos Santos;
Odbrambeni igrači: Stiven Moreira, Vagner Pina, Žoap Paulo, Sidni Lopes Kabral, Logan Kosta, Piko, Kelvin Pires, Stopira, Dini;
Vezni igrači: Žamiro Monteiro, Telmo Arkanžo, Janik Semedo, Laros Duarte, Deroj Duarte, Kevin Pina;
Napadači: Rajan Mendeš, Vili Semedo, Geri Rodriges, Žovane Kabral, Nuno da Košta, Dajlon Livramento, Žilson Tavariš, Helio Varela.
Selektor: Bubista
SAUDIJSKA ARABIJA:
Golmani: Mohamed Al-Ovais, Navaf Al-Akidi, Ahmed Al-Kasar;
Odbrambeni igrači: Abdulilah Al-Amri, Hasan Tambakti, Džihad Zikri, Ali Ladžami, Hasan Kadaš, Saud Abdulhamid, Mohamed Abu Al-Šamat, Ali Madžraši, Mutaib Al-Harbi, Navaf Bušal, Sultan Al-Ganam;
Vezni igrači: Mohamed Kano, Abdulah Al-Haibari, Zijad Al-Džuhani, Naser Al-Davsari, Musab Al-Džuvair, Ala Al-Hadži, Salem Al-Davsari, Haled Al-Ganam, Ajman Jahja;
Napadači: Firas Al-Buraikan, Saleh Al-Šehri, Abdulah Al-Hamdan.
Selektor: Jorgos Donis
URUGVAJ:
Golmani: Serhio Ročet, Fernando Muslera, Santijago Mele;
Odbrambeni igrači: Giljermo Varela, Ronald Arauho, Hose Marija Himenez, Santijago Bueno, Sebastijan Kaseres, Matijas Olivera, Hoakin Pikeres, Matijas Vinja;
Vezni igrači: Manuel Ugarte, Emilijano Martines, Rodrigo Bentankur, Federiko Valverde, Agustin Kanobio, Huan Manuel Sanabrija, Đorđan de Araskaeta, Nikolas de la Kruz, Rodrigo Salazar, Fakundo Pelistri, Maksimilijano Arauho, Brajan Rodriges;
Napadači: Rodrigo Agire, Federiko Vinjas, Darvin Nunjez.
Selektor: Marselo Bijelsa
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