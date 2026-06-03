SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA I: Francuska, Senegal, Irak i Norveška - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi I na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
FRANCUSKA:
Golmani: Majk Menjan, Robin Rizer, Bris Samba;
Odbrambeni igrači: Luka Dinj, Malo Gusto, Luka Hernandes, Teo Ernandes, Ibrahima Konate, Žil Kunde, Maksens Lakroa, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano;
Vezni igrači: Ngolo Kante, Manu Kone, Adrijen Rabio, Oreljen Čuameni, Voren Zair Emeri;
Napadači: Magnes Aklijuš, Bredli Barkola, Rajan Šerki, Usman Dembele, Dezire Due, Žan-Filipe Mateta, Kilijan Mbape, Majkl Olise, Markus Tiram.
Selektor: Didije Dešan
SENEGAL:
Golmani: Eduar Mendi, Mori Dijav i Jevan Dijuf;
Odbrambeni igrači: Krepin Dijata, Antoan Mendi, Kalidu Kulibali, El Hadži Malik Dijuf, Mamadu Sar, Musa Nijakate, Abdulaje Sek, Ismail Jakobs;
Vezni igrači: Idrisa Gana Geje, Pape Geje, Lamin Kamara, Habib Dijara, Pate Sis, Pape Mata Sar, Bara Sapoko Endiaje;
Napadači: Sadio Mane, Ismaila Sar, Iliman Endiaje, Asane Dijao, Ibrahim Mbaje, Nikolas Džekson, Bamba Dijeng, Šerif Endiaje.
Selektor: Pape Tjav
IRAK:
Golmani: Fahad Talib, Džalal Hasan, Ahmed Basil;
Odbrambeni igrači: Husein Ali, Manaf Junis, Zaid Tahsen, Rebin Sulaka, Akam Hašim, Merhas Doski, Ahmed Jahja, Zad Ismail, Frans Putros, Mustafa Sadun;
Vezni igrači: Amir Al-Amari, Kevin Jakob, Zidan Ikbal, Ajmar Šer, Ibrahim Baješ, Ahmed Kasim, Jusef Amin, Marko Fardži;
Napadači: Ali Jasim, Ali Al-Hamadi, Ali Jusef, Ajmen Husein, Mohanad Ali;
Selektor: Grejem Arnold
NORVEŠKA:
Golmani: Orjan Njiland, Egil Selvik, Sander Tangvik;
Odbrameni igrači: Kristofer Ajer, Fredrik Andre Bjorkan, Sondre Langas, Henrik Falkener, Torbjorn Hegem, Markus Holmgren Pedersen, Julijan Rajerson, Leo Skiri Ostigard, David Meler Volf;
Vezni igrači: Telo Osgard, Sander Berge, Patrik Berg, Fredrik Aursnes, Oskar Bob, Morten Torsbi, Kristijan Torstvet, Martin Edegor;
Napadači: Antonio Nusa, Jens Peter Hauge, Andres Šjelderup, Erling Haland, Aleksander Serlot, Jorgen Štrand Larsen.
Selektor: Stole Solbaken
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