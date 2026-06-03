Slušaj vest

Da li je moguć povratak Peđe Mijatovića u najveći klub sveta? Da, postoje šanse.

Izbori za predsednika Real Madrid zakazani su za 7. jun 2026., a prvi put posle dve decenije Florentino Perez ima jako ozbiljnog protivkandidata – Enrikea Rikelmea.

Što se tiče Mijatovića, zvanično nije kandidat, ali se poslednjih nedelja u španskim i srpskim medijima često pominje kao čovek blizak opozicionom bloku koji želi promene u klubu.

1/11 Vidi galeriju Predrag Mijatović Foto: Starsport, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Pojavile su se pouzdane informacije da učestvuje u okupljanju ljudi oko Rikelmea i da podržava ideju da se posle mnogo godina stvori ozbiljna alternativa Perezu. Samim tim uopšte neće da bude iznenađenje ako Rikelme odluči da svom timu priključi Mijatovića i time se legendarni as vrati u Real.

Čini se da je teži deo posla da Rikelme pobedi Pereza. Španski mediji daju Florentinu 85-90 odsto šansi za pobedu, dok je Rikelme tek na 10-15 procenata. Nije naravno isključeno da dođe do veleobrta u poslednjih 48 sati...

Obzirom da Perez ima 79 godina, ako pobedi, ovo će biti njegov poslednji mandat u kraljevskom klub. Španci navode da ako Rikelme uzme 35-40 odsto glasova, gotovo je izvesno da ga čeka mesto predsednika u narednom mandatu...

Mijatović jeste nagovestio da u budućnosti želi da ponovo bude deo Partizana i to kao prvi čovek kluba. Međutim, poziv Reala se ne odbija. Da li će do njega doći već u junu ili za koju godinu - ostaje da se vidi.