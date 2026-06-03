SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA J: Argentina, Alžir, Austrija i Jordan - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi J na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
ARGENTINA:
Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso;
Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina;
Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko;
Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan Alvares, Tijago Almada, Niko Paz.
Selektor: Lionel Skaloni
ALŽIR:
Golmani: Usama Benbo, Melvin Mastil, Luka Zidan;
Odbrambeni igrači: Ašraf Abada, Rajan Ait Nuri, Zinedin Belajd, Rafik Begali, Rami Bensebajni, Samir Šergi, Žauem Adžam, Ajsa Mandi, Mohamed Amin Tugaj;
Vezni igrači: Husem Auar, Nabil Bentaleb, Hišam Budaui, Fares Šajbi, Ibrahim Maza, Jasin Titraui, Ramiz Zeruki;
Napadači: Mohamed Amin Amura, Nadir Benbuali, Adil Bulbina, Fares Gedjemis, Amin Guiri, Rijad Marez, Anis Hadž Musa.
Selektor: Vladimir Petković
AUSTRIJA:
Golmani: Patrik Penc, Aleksander Šlager i Florijan Vigele;
Odbrambeni igrači: David Afengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marko Fridl, Filip Linhart, Filip Mvene, Stefan Poš, Aleksander Pras i Mihael Svoboda;
Vezni igrači: Kristof Baumgartner, Karni Čukvuemeka, Florijan Grilič, Konrad Lajmer, Marsel Sabicer, Ksaver Šlager, Romano Šmid, Alesandro Šepf, Nikolas Seivald, Paul Vaner i Patrik Vimer;
Napadači: Marko Arnautović, Mihael Gregorič i Saša Kalajdžić.
Selektor: Ralf Rangnik
JORDAN:
Golmani: Jezid Abu Lejla, Abdalah Al-Fahuri i Nur Bani Atija;
Odbrambeni igrači: Abdalah Nasib, Ihsan Hadad, Said Al-Rosan, Selim Ubejd, Jazan Al-Arab, Muhamad Abualnadi, Husam Abu Dahab, Anas Banavi, Muhanad Abu Taha i Muhamad Abu Hašiš;
Vezni igrači: Nur Al-Ravabde, Nizar Al-Rašdan, Ibrahim Sade, Radžai Ajed, Mahmud Al-Mardi, Amer Džamus i Muhamad Al-Davud;
Napadači: Musa Al-Tamari, Udeh Al-Fahuri, Muhamad Abu Zrajk, Ali Azajze, Ibrahim Sabra i Ali Olvan.
Selektor: Žamal Selami
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