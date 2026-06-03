Slušaj vest

Sastavi reprezentacija u Grupi J na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

ARGENTINA:

Golmani: Emilijano Martines, Heronimo Rulji, Huan Muso;

Odbrambeni igrači: Gonsalo Montijel, Nauel Molina, Lisandro Martines, Nikolas Otamendi, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Nikolas Taljafiko, Fakundo Medina;

Vezni igrači: Đovani Lo Selso, Leonardo Paredes, Rodrigo De Pol, Esekijel Palasios, Enco Fernandes, Aleksis Mek Alister, Valentin Barko;

Napadači: Lionel Mesi, Nikolas Gonsales, Đulijano Simeone, Lautaro Martines, Hose Manuel Lopes, Hulijan Alvares, Tijago Almada, Niko Paz.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Selektor: Lionel Skaloni

ALŽIR:

Golmani: Usama Benbo, Melvin Mastil, Luka Zidan;

Odbrambeni igrači: Ašraf Abada, Rajan Ait Nuri, Zinedin Belajd, Rafik Begali, Rami Bensebajni, Samir Šergi, Žauem Adžam, Ajsa Mandi, Mohamed Amin Tugaj;

Vezni igrači: Husem Auar, Nabil Bentaleb, Hišam Budaui, Fares Šajbi, Ibrahim Maza, Jasin Titraui, Ramiz Zeruki;

Napadači: Mohamed Amin Amura, Nadir Benbuali, Adil Bulbina, Fares Gedjemis, Amin Guiri, Rijad Marez, Anis Hadž Musa.

Selektor: Vladimir Petković

AUSTRIJA:

Golmani: Patrik Penc, Aleksander Šlager i Florijan Vigele;

Odbrambeni igrači: David Afengruber, David Alaba, Kevin Danso, Marko Fridl, Filip Linhart, Filip Mvene, Stefan Poš, Aleksander Pras i Mihael Svoboda;

Vezni igrači: Kristof Baumgartner, Karni Čukvuemeka, Florijan Grilič, Konrad Lajmer, Marsel Sabicer, Ksaver Šlager, Romano Šmid, Alesandro Šepf, Nikolas Seivald, Paul Vaner i Patrik Vimer;

Napadači: Marko Arnautović, Mihael Gregorič i Saša Kalajdžić.

Selektor: Ralf Rangnik

JORDAN:

Golmani: Jezid Abu Lejla, Abdalah Al-Fahuri i Nur Bani Atija;

Odbrambeni igrači: Abdalah Nasib, Ihsan Hadad, Said Al-Rosan, Selim Ubejd, Jazan Al-Arab, Muhamad Abualnadi, Husam Abu Dahab, Anas Banavi, Muhanad Abu Taha i Muhamad Abu Hašiš;

Vezni igrači: Nur Al-Ravabde, Nizar Al-Rašdan, Ibrahim Sade, Radžai Ajed, Mahmud Al-Mardi, Amer Džamus i Muhamad Al-Davud;

Napadači: Musa Al-Tamari, Udeh Al-Fahuri, Muhamad Abu Zrajk, Ali Azajze, Ibrahim Sabra i Ali Olvan.

Selektor: Žamal Selami

Ne propustiteFudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA I: Francuska, Senegal, Irak i Norveška - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija i Urugvaj - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0888716418jamal11.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA G: Belgija, Egipat, Iran i Novi Zeland - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0656646325.jpg
FudbalSASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA F: Holandija, Japan, Švedska i Tunis - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
profimedia0739153953.jpg

 BONUS VIDEO:

01:23
Veljko Paunović pročitao novinarima poruku od Andreja Ilića Izvor: FSS