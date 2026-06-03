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Sastavi reprezentacija u Grupi K na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

PORTUGAL:

Golmani: Diogo Kosta, Žoze Sa, Rui Silva, Rikardo Veljo;

Odbrambeni igrači: Ruben Dijas, Žoao Kanselo, Dijogo Dalo, Nuno Mendeš, Nelson Semedo, Mateus Nunjes, Gonzalo Inasio, Renato Veiga, Tomas Arauho;

Vezni igrači: Bruno Fernandeš, Bernardo Silva, Vitinja, Žoao Neveš, Ruben Neveš, Samu Kosta;

Napadači: Kristijano Ronaldo, Rafael Leao, Žoao Feliks, Gonzalo Ramoš, Pedro Neto, Fransisko Konseisao, Gonzalo Gedeš, Fransisko Trinkao;

Kristijano Ronaldo Foto: Bai Xuefei / Xinhua News / Profimedia, Hugo Amaral/SOPA Images/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia, Bruno de Carvalho/SOPA Images/Sh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor: Roberto Martines

DEMOKRATSKA REPUBLIKA KONGO:

Golmani: Lionel Mpasi, Timoti Fajulu, Matje Epolo;

Odbrambeni igrači: Šansel Mbemba, Aksel Tuanzebe, Artur Masuaku, Žedeon Kalulu, Žoris Kajembe, Aron Van-Bisaka, Aron Čibola, Stiv Kapuadi, Dilan Batubinsika;

Vezni igrači: Noa Sadiki, Šarl Pikel, Edo Kajembe, Samuel Mutusami, Ngalajel Mukau, Natanael Mbuku, Mešak Elija, Brajan Sipenga, Gael Kakuta, Teo Bongonda;

Napadači: Simon Banza, Joan Visa, Fiston Majele, Sedrik Bakambu;

Selektor: Sebastjen Desabr

UZBEKISTAN:

Golmani: Utkir Jusupov, Abduvahid Nematov i Botirali Ergašev;

Odbrambeni igrači: Rustam Ašurmatov, Faruh Sajfiev, Hadžiakbar Alidžanov, Šerzod Nasrulaev, Umar Ešmurodov, Abdukodir Husanov, Abdula Abdulaev, Behruz Karimov, Žahongir Urozov i Avazbek Ulmasaliev;

Vezni igrači: Otabek Šukurov, Žalolidin Mašaripov, Odilžon Hamrobekov, Oston Urunov, Džamšid Iskanderov, Dostonbek Hamadov, Abosbek Fajzulaev, Akmal Mozgovoj, Aziz Ganijev i Šerzod Esanov;

Napadači: Eldor Šomurodov, Igor Sergejev i Azizbek Amonov.

Selektor: Fabio Kanavaro

KOLUMBIJA:

Golmani: David Ospina, Alvaro Montero, Kamilo Vargas;

Odbrambeni igrači: Danijel Munjos, Džon Lakumi, Santjago Arijas, Davinson Sančes, Johan Mohika, Jeri Mina, Viler Dita, Deiver Mačado;

Vezni igrači: Horhe Karaskal, Kevin Kastanjo, Gustavo Puerta, Huan Fernando Kvintero, Huan Portilja, Džeferson Lerma, Ričard Rios, Džon Arijas, Hames Rodriges, Haminton Kampas;

Napadači: Luis Dijaz, Džon Kordoba, Luis Suares, Andres Gomes, Huan Kamilo Ernandes.

Selektor: Nestor Lorenco

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