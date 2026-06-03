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Sastavi reprezentacija u Grupi L na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

ENGLESKA:

Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;

Odbrambeni igrači: Ris Džejms, Ezri Konsa, Džarel Kvansa, Džon Stons , Mark Geji, Den Bern, Niko O'Rajli, Đed Spens, Tino Livramento;

Vezni igrači: Deklan Rajs, Eliot Anderson, Kobi Mejnu, Morgan Rodžers, Džud Belingem, Džordan Henderson, Ebereči Eze;

Napadači: Hari Kejn, Ajvan Toni, Oli Votkins, Bukajo Saka, Markus Rašford, Entoni Gordan, Noni Madueke.

Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Selektor: Tomas Tuhel

HRVATSKA:

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;

Odbrambeni igrači: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković;

Vezni igrači: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk;

Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.

Selektor: Zlatko Dalić

GANA:

Golmani: Benžamin Asare, Lorens Ati-Zidži, Džozef Anang;

Odbrambeni igrači: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensa, Marvin Senaja, Alidu Seidu, Abdum Mumin, Džerom Opoku, Džonas Adžetej, Kodžo Opong Pepra, Derik Lukasen;

Vezni igrači: Eliša Ovusu, Tomas Parti, Kvasi Sibo, Ogastin Boači, Kalen Jirenki, Abdul Fatavu Isahaku;

Napadači; Kamaldin Sulemana, Kristofer Bonsu Ba, Ernest Nuama, Antoan Semenjo, Brendon Tomas-Asante, Prins Kvabeba Adu, Injaki Vilijams, Džordan Aju;

Selektor: Karlos Keiroš

PANAMA:

Golmani: Orlando Moskera, Luis Mehija, Sesar Samudio;

Odbrambeni igrači: Sesar Blekmen, Horhe Gutijeres, Amir Muriljo, Fidel Eskobar, Andres Andrade, Edgardo Farinja, Hose Kordoba, Erik Dejvis, Džovani Ramos, Roderik Miler;

Vezni igrači: Anibal Godoj, Adalberto Karaskilja, Karlos Harvi, Kristijan Martines, Hose Luis Rodriges, Sesar Janis, Joel Barsenas, Alberto Kintero, Azarijas Londonjo;

Napadači: Ismael Dijas, Sesilio Voterman, Hose Fahardo, Tomas Rodriges;

Selektor: Tomas Kristijansen

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