Sastavi reprezentacija u Grupi L na Svetskom fudbalskom prvenstvu , koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.

Odbrambeni igrači: Ris Džejms, Ezri Konsa, Džarel Kvansa, Džon Stons , Mark Geji, Den Bern, Niko O'Rajli, Đed Spens, Tino Livramento;

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