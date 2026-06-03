SASTAVI ZA SVETSKO PRVENSTVO - GRUPA L: Engleska, Hrvatska, Gana i Panama - evo ko će predstavljati ove reprezentacije!
Sastavi reprezentacija u Grupi L na Svetskom fudbalskom prvenstvu, koje se igra od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi.
ENGLESKA:
Golmani: Džordan Pikford, Din Henderson, Džejms Traford;
Odbrambeni igrači: Ris Džejms, Ezri Konsa, Džarel Kvansa, Džon Stons , Mark Geji, Den Bern, Niko O'Rajli, Đed Spens, Tino Livramento;
Vezni igrači: Deklan Rajs, Eliot Anderson, Kobi Mejnu, Morgan Rodžers, Džud Belingem, Džordan Henderson, Ebereči Eze;
Napadači: Hari Kejn, Ajvan Toni, Oli Votkins, Bukajo Saka, Markus Rašford, Entoni Gordan, Noni Madueke.
Selektor: Tomas Tuhel
HRVATSKA:
Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;
Odbrambeni igrači: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković;
Vezni igrači: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk;
Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.
Selektor: Zlatko Dalić
GANA:
Golmani: Benžamin Asare, Lorens Ati-Zidži, Džozef Anang;
Odbrambeni igrači: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensa, Marvin Senaja, Alidu Seidu, Abdum Mumin, Džerom Opoku, Džonas Adžetej, Kodžo Opong Pepra, Derik Lukasen;
Vezni igrači: Eliša Ovusu, Tomas Parti, Kvasi Sibo, Ogastin Boači, Kalen Jirenki, Abdul Fatavu Isahaku;
Napadači; Kamaldin Sulemana, Kristofer Bonsu Ba, Ernest Nuama, Antoan Semenjo, Brendon Tomas-Asante, Prins Kvabeba Adu, Injaki Vilijams, Džordan Aju;
Selektor: Karlos Keiroš
PANAMA:
Golmani: Orlando Moskera, Luis Mehija, Sesar Samudio;
Odbrambeni igrači: Sesar Blekmen, Horhe Gutijeres, Amir Muriljo, Fidel Eskobar, Andres Andrade, Edgardo Farinja, Hose Kordoba, Erik Dejvis, Džovani Ramos, Roderik Miler;
Vezni igrači: Anibal Godoj, Adalberto Karaskilja, Karlos Harvi, Kristijan Martines, Hose Luis Rodriges, Sesar Janis, Joel Barsenas, Alberto Kintero, Azarijas Londonjo;
Napadači: Ismael Dijas, Sesilio Voterman, Hose Fahardo, Tomas Rodriges;
Selektor: Tomas Kristijansen
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