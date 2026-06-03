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Dok se svet sprema za početak Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi 11. juna, jedan rekord već je pao i to pre nego što je lopta krenula sa centra!

Engleski velikan Mančester siti postaće klub sa najviše fudbalera na jednom Mundijalu u istoriji, pošto će čak 19 njegovih igrača braniti boje svojih reprezentacija na najvećoj fudbalskoj smotri planete.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Tako je ekipa sa Etihada srušila dosadašnji rekord i još jednom pokazala kakvu armiju vrhunskih fudbalera poseduje. Na prethodnom Mundijalu u Rusiji 2018. godine Siti je imao 16 reprezentativaca, dok je rekord od 17 igrača postavio Bajern na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Sada je i taj rezultat otišao u istoriju.

Iza Sitija ostao je upravo Bajern sa 18 reprezentativaca, dok Arsenal i Pari Sen Žermen imaju po 16, a Barselona 15 fudbalera na spisku učesnika Mundijala.

Posebno impresivno zvuči podatak da će igrači Sitija nastupati za čak 12 različitih reprezentacija, što najbolje pokazuje koliko je tim Pepa Gvardiole prepun svetskih zvezda.

Na spisku su brojna velika imena poput Erlinga Halanda, Rodrija, Bernarda Silve, Rubena Dijaša, Joška Gvardiola, Matea Kovačića, Džeremija Dokua i Omara Marmuša, ali i nekoliko mladih igrača koji su se izborili za mesto među putnicima na Mundijal.

Najviše predstavnika Siti ima u reprezentaciji Engleske, čak četvoricu, dok Portugal šalje trojicu fudbalera aktuelnog šampiona Evrope.

Svetsko prvenstvo još nije ni počelo, a Mančester siti je već uspeo da ispiše istoriju. Ostaje da se vidi koliko će njegovi igrači biti uspešni na terenu, ali jedno je sigurno – nijedan klub neće imati jači pečat na Mundijalu od ekipe sa Etihada.