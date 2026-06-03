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Momak koji ne želi da brani za Srbiju, našao se na meti najvećih evropskih klubova.

Mile Svilar postao je prava senzacija na tržištu, a najnovija milionska ponuda pokazala je koliko danas vredi golman na koga je naša reprezentacija odavno prestala da računa.

1/10 Vidi galeriju Mile Svilar Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI, BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / imago sportfotodienst / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Čelsi je navodno bio spreman da plati čak 50 miliona evra za čuvara mreže Rome, ali su Rimljani ekspresno odbili ponudu za Srbina koji već godinama ne želi da obuče dres nacionalnog tima.

Svilar je za nacionalni tim Srbije upisao samo jedan nastup, još 2021. godine protiv Katara. Iako je kasnije dobijao pozive, priliku nije dobijao, što je očigledno ostavilo dubok trag. Vremenom se potpuno udaljio od reprezentacije, a brojni pokušaji da bude vraćen među Orlove nisu dali rezultat.

1/6 Vidi galeriju Mile Svilar u reprezentaciji Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Tako je nastala nesvakidašnja situacija - Srbija ima golmana kojeg žele evropski giganti, ali ga nema među stativama svog nacionalnog tima. U međuvremenu, Svilar je u Romi izrastao u pravu zvezdu. Od rezerviste koji je stigao bez obeštećenja iz Benfike postao je jedan od najcenjenijih golmana Serije A, ljubimac navijača i čovek kojem se veruje kada je najteže.

Odbijena ponuda Čelsija pokazuje koliko ga u Rimu cene, ali i koliko je porasla njegova reputacija na evropskom tržištu. Zato nije isključeno da će uskoro na vrata Rome zakucati još veći klubovi i sa još bogatijim ponudama.

Jedno je sigurno - dok se oko Mileta Svilara vodi bitka među evropskim velikanima, pitanje zbog čega ne brani za Srbiju i dalje ostaje jedna od najvećih tema domaćeg fudbala.