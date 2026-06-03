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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović rekao je danas da njegova ekipa u predstojećoj prijateljskoj utakmici protiv Meksika u odnosu na prethodni meč sa Zelenortskim Ostrvima.

"Svakako da moramo da popravimo utisak. Momci su danas imali prvi trening, odlično su ga odradili, ali su se isto tako susreli sa poteškoćama zbog visoke nadmorske visine. U narednim danima to će ići na bolje, ali moramo biti spremni da će biti neophodan dodatni napor s obzirom na te okolnosti", rekao je Paunovi, prenosi Fudbalski savez Srbije.

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je u ponedeljak od selekcije Zelenortskih Ostrva 0:3, u prijateljskoj utakmici odigranoj u Lisabonu.

1/6 Vidi galeriju Srbija - Zelenortska Ostrva Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Naredni meč, fudbaleri Srbije igraju u Toluki protiv selekcije Meksika. Duel protiv još jednog učesnika predstojećeg Svetskog prvenstva igra se 5. juna od 4.00.

"Ambijent je sve bolji, oporavljamo se naravno od lošeg rezultata, ne toliko loših, generalnih tehničko - taktičkih zahteva koje smo hteli da ispunimo u meču sa Zelenortskim Ostrvima, ali to je sada sve iza nas. Sećaćemo se tog meča veoma malo u budućnosti, sada treba da se koncentrišemo na utakmicu sa Meksikom i ono što tek dolazi", rekao je Paunović.

"Svi znamo da je jun jako težak za nas, znamo da je i prilika za ovu grupu momaka, želimo da im pružimo sve što možemo kako bi ostavili i oni najbolji utisak, ne samo na stručni štab, već i na našu publiku", dodao je on.

Za reprezentaciju Meksika, jednog od domaćina predstojećeg Svetskog prvenstva, duel sa Srbijom biće poslednja provera pred Mundijal.

"Ovde je fudbal svetinja, reprezentacija Meksika imaće veliku podršku. Biće neverovatan ambijent, još nismo svesni toga, sutra ćemo trenirati na tom stadionu, imati priliku da se momci malo prilagode. Biće teška utakmica, poslednja provera za Meksiko, publika će očekivati od svojih igrača dobru formu, oni su toga svesni, tako da će za nas biti sve veliki izazov", rekao je Paunović.

Upitan da li je Meksiko uz Španiju jedna od reprezentacija za koju ćete navijati na Svetskom prvenstvu, Paunović je odgovorio potvrdno.

"Voleo bih da Meksiko ima uspeha, ali Španija mi je na prvom mestu", rekao je selektor Srbije.

Beta