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Godine prolaze, ali uspomena na Momčila Mocu Vukotića ne bledi.

Na dan njegovog rođenja, Partizan je organizovao događaj kojim je još jednom pokazao koliko poštuje jednog od najvećih fudbalera u svojoj bogatoj istoriji - legendu koja je obeležila čitavu jednu epohu kluba i ostala simbol vernosti, poštovanja i ljubavi prema crno-belim bojama.

1/7 Vidi galeriju Sećanje na Mocu Vukotića, Partizan - FK 011 Foto: FK Partizan

U čast jednog od najvećih fudbalera u istoriji Partizana i srpskog fudbala odigrana je posebna utakmica između mlađih kadeta crno-belih i ekipe FK 011, a rezultat je ovoga puta bio u drugom planu.

Mladi fudbaleri Partizana slavili su sa 3:2, ali mnogo važnija od pobede bila je poruka koju je ovaj događaj nosio – da se ime Momčila Moce Vukotića i dalje izgovara sa ogromnim poštovanjem u Humskoj.

Cilj meča bio je da se mlađim generacijama približi lik i delo čoveka koji je decenijama predstavljao simbol Partizana, kako na terenu tako i van njega. Moca je ostao upamćen ne samo po majstorijama u crno-belom dresu, već i po ljudskim kvalitetima zbog kojih je bio omiljen među saigračima, navijačima i rivalima.

Posebnu težinu događaju dalo je prisustvo generalnog direktora Partizana Danka Lazovića, koji je ispratio susret posvećen velikanu čije ime zauvek ima posebno mesto u istoriji kluba.

Godine prolaze, generacije se smenjuju, ali uspomena na Momčila Mocu Vukotića ne bledi. Upravo zato je ovaj meč bio mnogo više od fudbala – bio je podsetnik na čoveka koji je postao sinonim za Partizan.