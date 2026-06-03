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Sve dileme su otklonjene - Dušan Vlahović neće produžiti saradnju sa Juventusom i po isteku ugovora, 30. juna, postaće slobodan igrač.

Vest je odjeknula kao grom iz vedra neba, pošto se prethodnih nedelja u italijanskim medijima sve glasnije govorilo da su dve strane blizu dogovora i da je produžetak saradnje praktično izvestan. Ipak, usledio je potpuni preokret.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Prema informacijama koje je objavio poznati italijanski novinar Gianluca Di Marzio, do konačnog dogovora nije došlo, a ono što dodatno potvrđuje rastanak jeste tvrdnja da novih pregovora više neće biti.

Tako će srpski reprezentativac posle četiri godine napustiti Torino i staviti tačku na epizodu u dresu Juventusa. Tokom protekle sezone Vlahović je bio jedna od glavnih tema na Apeninima, a gotovo svakodnevno se spekulisalo o njegovoj budućnosti i mogućem ostanku među crno-belima.

Jedan od ključnih razloga zbog kojih nije postignut dogovor jesu finansijski uslovi. Vlahović je prema aktuelnom ugovoru zarađivao 12 miliona evra po sezoni, dok je Juventus želeo da mu značajno smanji primanja i ponudio novu platu od sedam miliona evra godišnje, koliko trenutno zarađuje i Kenan Jildiz.

Srpski napadač nije prihvatio takve uslove, oko 12 časova napustio je prostorije Juventusa i od leta će krenuti u potragu za novim klubom.

Cilj mu je da pronađe sredinu u kojoj će dobiti punu podršku, vratiti prepoznatljivu golgetersku formu i ponovo se nametnuti kao jedan od najboljih napadača evropskog fudbala.

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