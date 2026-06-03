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Italijanski fudbalski klub Napoli saopštio je danas da je aktivirao klauzulu o obaveznom otkupu danskog napadača Rasmusa Hojlunda, koji je prošlog leta stigao na pozajmicu iz Mančester junajteda.

"Napoli objavljuje da su ispunjeni uslovi za konačno sticanje prava na sportske usluge fudbalera Rasmusa Vintera Hojlunda od Mančester junajteda", navodi se u saopštenju italijanskog kluba.

Hojlund je u Napoli stigao u septembru 2025. godine na pozajmicu sa obavezom otkupa po ispunjenju određenih uslova, među kojima je bio i plasman ekipe u Ligu šampiona.

1/4 Vidi galeriju Rasmus Hojlund Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nigel Keene / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Danski reprezentativac bio je jedan od ključnih igrača u napadu ekipe trenera Antonija Kontea, posebno tokom odsustva belgijskog golgetera Romelua Lukakua.

"Odlazak iz Mančester junajteda za mene je emotivan trenutak. Ostvario sam dečački san igrajući na Old Trafordu u crvenom dresu. Ipak, navijači Napolija učinili su da se ovde osećam kao kod kuć"“, rekao je Hojlund nakon što je Napoli obezbedio plasman u Ligu šampiona.

Tokom prve sezone u dresu Napolija, Hojlund je odigrao 33 utakmice u svim takmičenjima, postigao 12 golova i upisao pet asistencija.

Pre dolaska u Napoli, Hojlund je nastupao za Mančester junajted, Atalantu, Šturm iz Graca i Kopenhagen.

Kurir Sport / Beta

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