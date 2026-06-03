Predsednik Apelacionog tela UEFA potvrdio je da Turan Tovuz nije ispunio kriterijume za učešće u takmičenju zbog „direktnog i/ili indirektnog učešća u aktivnostima usmerenim na nameštanje ili uticanje na ishod utakmice na nacionalnom ili međunarodnom nivou“. Odluka je objavljena u sredu.

"U sezoni 2025/26 završili smo na trećem mestu, poštujući sve sportske principe, i zaslužili pravo da igramo u Konferencijskoj ligi, na šta imamo pravo. Disciplinski komitet UEFA sproveo je istragu o tome da li naš klub ispunjava kriterijume. Treba napomenuti da je Disciplinski komitet AFFA zabranio sedmorici igrača našeg tima, koji su igrali u Prvoj ligi u sezoni 2019/20, sve fudbalske aktivnosti. Klub je najavio da će preduzeti „sve pravne korake“ i da namerava da se žali Sudu za sportsku arbitražu (CAS) kako bi osigurao svoje učešće u takmičenju. Uprkos zabrani, pripreme se nastavljaju po planu. „Nema promena u našim planovima za pripreme Konferencijske lige“, navodi se u saopštenju kluba.