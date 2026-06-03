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U Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u društvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole Nikole Jelića, ugovor sa Crvenom zvezdom potpisao je talentovani fudbaler rođen 2010. godine Mateja Milošević.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - OFK Beograd Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Zadovoljstvo zbog angažovanja talentovanog veznog fudbalera istakao je direktor Omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić.

- Mateja Milošević je jedan od najtalentovanijih igrača koji se pojavio u poslednjih 10 do 15 godina, a da nije iz redova Crvene zvezde. Dugo i strpljivo smo radili da Mateja pređe kod nas i veoma smo srećni zbog toga. On je reprezentativac u svom i u godinu dana starijem uzrastu, tako da smo napravili jedan veliki posao i siguran sam da je Mateja budućnost Crvene zvezde. Veoma bitan dan za našu akademiju i za naš klub , jer sam siguran da će Mateja Milošević biti jedan od lidera u našem prvom timu - rekao je Jelić.

Talentovani fudbaler je izneo prve utiske i naglasio koliko mu znači dolazak u Crvenu zvezdu.

- Stvarno je čast biti deo Crvene zvezde i potrudiću se da opravdam očekivanja. Sigurno mi je mnogo drago što je postojala zainteresovanost za mene i to će mi biti dodatni vetar u leđa da treniram još jače i da ostvarujem bolje rezultate.

Govorio je Milošević o planovima za naredni period, kao i o snovima koje želi da ostvari na Marakani.

- Sigurno da sebe vidim u prvom timu. Pre svega je bitno da se prvo uklopim u ekipu, da im pomognem i onda da jednog dana zaigram za prvi tim. Mislim da možemo da vratimo titulu kod nas. Ciljevi su da ja napredujem kao igrač, pomognem ekipi i da jednog dana zaigram za prvi tim Crvene zvezde - rekao je Mateja Milošević.

Mateja Milošević je rođen 2010. godine, a u Crvenu zvezdu je stigao iz lučanske Mladosti. Reč je o svestranom ofanzivnom veznom igraču, a krasi ga izuzetna tehnika, snažan udarac, igra u oba pravca i izražena kreativnost u završnoj trećini terena.