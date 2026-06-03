ČUDO OD DETETA STIGLO U ZVEZDU! Crveno-beli doveli kapitalno pojačanje!
U Medija centru stadiona „Rajko Mitić“, u društvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića i direktora Omladinske škole Nikole Jelića, ugovor sa Crvenom zvezdom potpisao je talentovani fudbaler rođen 2010. godine Mateja Milošević.
Zadovoljstvo zbog angažovanja talentovanog veznog fudbalera istakao je direktor Omladinske škole Crvene zvezde Nikola Jelić.
- Mateja Milošević je jedan od najtalentovanijih igrača koji se pojavio u poslednjih 10 do 15 godina, a da nije iz redova Crvene zvezde. Dugo i strpljivo smo radili da Mateja pređe kod nas i veoma smo srećni zbog toga. On je reprezentativac u svom i u godinu dana starijem uzrastu, tako da smo napravili jedan veliki posao i siguran sam da je Mateja budućnost Crvene zvezde. Veoma bitan dan za našu akademiju i za naš klub , jer sam siguran da će Mateja Milošević biti jedan od lidera u našem prvom timu - rekao je Jelić.
Talentovani fudbaler je izneo prve utiske i naglasio koliko mu znači dolazak u Crvenu zvezdu.
- Stvarno je čast biti deo Crvene zvezde i potrudiću se da opravdam očekivanja. Sigurno mi je mnogo drago što je postojala zainteresovanost za mene i to će mi biti dodatni vetar u leđa da treniram još jače i da ostvarujem bolje rezultate.
Govorio je Milošević o planovima za naredni period, kao i o snovima koje želi da ostvari na Marakani.
- Sigurno da sebe vidim u prvom timu. Pre svega je bitno da se prvo uklopim u ekipu, da im pomognem i onda da jednog dana zaigram za prvi tim. Mislim da možemo da vratimo titulu kod nas. Ciljevi su da ja napredujem kao igrač, pomognem ekipi i da jednog dana zaigram za prvi tim Crvene zvezde - rekao je Mateja Milošević.
Mateja Milošević je rođen 2010. godine, a u Crvenu zvezdu je stigao iz lučanske Mladosti. Reč je o svestranom ofanzivnom veznom igraču, a krasi ga izuzetna tehnika, snažan udarac, igra u oba pravca i izražena kreativnost u završnoj trećini terena.