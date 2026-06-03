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De la Fuente je potvrdio da Jamal neće igrati u prijateljskoj utakmici protiv Iraka u Korunji, ali je naglasio da sve ide u dobrom smeru kada je reč o njegovom oporavku.

"Ako se nešto ne promeni, mogao bi da bude spreman za 15. jun. To ne znači da će sigurno igrati, videćemo. Možda dobije nekoliko minuta, možda će samo trenirati kako bi bio potpuno spreman za drugu utakmicu. Moraćemo da procenimo situaciju", rekao je De la Fuente.

Jamal je povredio zadnju ložu leve noge 22. aprila tokom prvenstvene utakmice za Barselonu. Talentovani 18-godišnjak nedavno je priznao da ga je plašila mogućnost da propusti Mundijal i da se nadao brzom oporavku kako bi bio spreman za turnir koji počinje 11. juna u Severnoj Americi.

Očekuje se da upravo Jamal predvodi španski tim u pokušaju da osvoji drugu titulu svetskog prvaka.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal i baka na Foto: PrintscreenInstagram/ fabriziorom

Selektor je dodao da zbog povreda protiv Iraka neće nastupiti ni Niko Vilijams i Víktor Munjos, kao ni igrači koji su učestvovali u finalu Lige šampiona.

Španija će poslednju proveru pred Svetsko prvenstvo imati protiv Perua u Meksiku u ponedeljak.

U grupi H Svetskog prvenstva Španija će igrati protiv Zelenortskih ostrva 15. juna u Atlanti, zatim protiv Saudijske Arabije 21. juna, takođe u Atlanti, dok će se sa Urugvajom sastati 26. juna u Gvadalahari.

Španija je jedinu titulu svetskog prvaka osvojila na 2010, a od tada nijednom nije uspela da prođe dalje od osmine finala.

(Beta)