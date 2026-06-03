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Iz Saveza su naveli da vode pregovore sa kolegama iz Španije i nadležnim međunarodnim institucijama kako bi se pronašlo rešenje.

Vlasti južnog španskog grada La Linea de la Konsepsion odbile su zahtev za odigravanje prijateljske utakmice, koja je zakazana za naredni utorak, navodeći moguće zdravstvene rizike povezane sa epidemijom ebole.

Epidemija retkog soja virusa ebole pogodila je Kongo i Ugandu. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je vanredno stanje od međunarodnog javnozdravstvenog značaja.

DR Kongo je već otkazao trodnevni pripremni kamp za Svetsko prvenstvo, kao i planirani oproštaj od navijača u glavnom gradu Kinšasi, zbog epidemije u istočnom delu države.

Svi reprezentativci DR Konga, kao i njihov selektor Sebastijen Desabr, nalaze se van centralnoafričke države, a većina igrača nastupa u Francuskoj.

Svetska fudbalska federacija (FIFA) ranije je saopštila da prati situaciju u vezi sa epidemijom ebole i da je u stalnom kontaktu sa fudbalskim zvaničnicima DR Konga kako bi reprezentacija bila upoznata sa svim medicinskim i bezbednosnim smernicama.

DR Kongo će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi K sa Portugalom (17. jun, Hjuston), Kolumbijom (Gvadalahara, 23. jun) i Uzbekistanom (Atlanta, 27. jun).

Prvi plasman DR Konga na Svetsko prvenstvo nakon 1974. godine, kada se zemlja zvala Zair, izazvao je talas euforije širom države koja je decenijama pogođena sukobima i nestabilnošću.

Svetsko prvenstvo se od 11. juna do 19. jula igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)