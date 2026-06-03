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Fudbaleri Alžira pobedili su u Roterdamu selekciju Holandije sa 1:0, u pripremnoj utakmici pred Svetsko prvenstvo.

Holandija će do početka Svetskog prvenstva odigrati i prijateljski meč protiv Uzbekistana 8. juna u Njujorku, dok će Alžir dva dana kasnije igrati protiv Bolivije.

Svetsko prvenstvo igra se od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Holandija će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi F sa Japanom (14. jun), Švedskom (20. jun) i Tunisom (26. jun), dok će Alžir u Grupi J za rivale imati Argentinu (17. jun), Jordan (23. jun) i Austriju (28. jun).

Ranije danas Demokratska Republika Kongo i Danska su u Liježu odigrali nerešeno 0:0, u pripremnom meču.

DR Kongo će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi K sa Portugalom (17. jun), Kolumbijom (24. jun) i Uzbekistanom (28. jun).

(Beta)