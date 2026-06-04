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Novi potres u evropskom fudbalu!

Evropska fudbalska unija (UEFA) donela je drastičnu odluku i izbacila azerbejdžanski Turan Tovuz iz naredne sezone Lige konferencija zbog povezanosti sa starim slučajem nameštanja utakmica, koji je godinama bio pod lupom fudbalskih vlasti.

Klub koji je na terenu izborio plasman u evropska takmičenja sada je ostao bez mesta na međunarodnoj sceni, a razlog je skandal koji datira još iz 2019. godine. UEFA je ocenila da Turan Tovuz ne ispunjava uslove integriteta propisane za učešće u evropskim kupovima.

Prema pravilima UEFA, nijedan klub ne može da učestvuje u evropskim takmičenjima ukoliko je u prethodnih deset godina bio direktno ili indirektno povezan sa pokušajima uticanja na rezultate utakmica.

Koreni afere vode do istrage sprovedene u Azerbejdžanu pre sedam godina, kada je čak sedam fudbalera povezivanih sa Turan Tovuzom suspendovano zbog sumnji u nameštanje utakmica domaćeg prvenstva. UEFA je prilikom donošenja odluke uzela u obzir nalaze tadašnje istrage, odluke disciplinskih organa Fudbalskog saveza Azerbejdžana i informacije koje su godinama prikupljane o sumnjivim mečevima.

Posebno je zanimljivo što se odluka odnosi na događaje stare gotovo sedam godina, što pokazuje da UEFA sve agresivnije vodi borbu protiv nameštanja utakmica i da nijedan slučaj ne smatra zastarelim kada je reč o integritetu takmičenja.

Šok za klub, sledi žalba

Turan Tovuz je sezonu završio na trećem mestu šampionata Azerbejdžana i izborio plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija, zbog čega je odluka UEFA izazvala pravi šok među navijačima. Klub je odmah najavio da neće prihvatiti kaznu bez borbe i da će slučaj izneti pred Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS).

Azerbejdžanski mediji već spekulišu da bi izbacivanje Turan Tovuza moglo da promeni raspodelu evropskih mesta i otvori vrata drugim klubovima iz domaćeg prvenstva.

UEFA ne prašta

Ovo nije prvi put da UEFA šalje brutalnu poruku klubovima umešanim u afere sa nameštanjem rezultata. Prošle godine crnogorski Arsenal Tivat dobio je čak desetogodišnju zabranu igranja u evropskim takmičenjima zbog dokazanog nameštanja utakmica u kvalifikacijama za Ligu konferencija.

Sada je na udaru Turan Tovuz, a ostaje da se vidi da li će žalba pred CAS-om promeniti sudbinu azerbejdžanskog kluba ili će evropska vrata za njih ostati zatvorena.