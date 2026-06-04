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Saga je završena – i to uz mnogo bure!

Posle poslednje runde pregovora između Juventusa, Dušana Vlahovića i njegovih zastupnika, postalo je jasno da srpski napadač neće nastaviti karijeru u Torinu. Sastanak je završen bez dogovora, a čelnici "Stare dame" odlučili su da okrenu novu stranicu i krenu u potragu za novim napadačem.

Da je rastanak praktično gotova stvar potvrdio je i direktor Juventusa Đorđo Kjelini.

"Vlahović je ozbiljan profesionalac. Sa ovakvim finansijskim zahtevima neće ostati u Italiji i potpuno je legitimno da traži drugačiju vrstu ugovora", poručio je legendarni kapiten Juventusa.

1/30 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Juventusa Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia

Gde je zapelo?

Prema navodima italijanskih medija, najveći problem bio je novac.

Vlahović je želeo da zadrži primanja koja su ga činila najplaćenijim fudbalerom Serije A. Srbin je trenutno zarađivao oko 12 miliona evra neto po sezoni, računajući platu i ugovorene bonuse. Juventus je, međutim, zbog finansijske situacije i izostanka plasmana u Ligu šampiona insistirao na značajnom smanjenju zarade.

Klub iz Torina navodno je ponudio novi ugovor uz godišnju platu od oko šest do šest i po miliona evra, uz određene bonuse i dodatne isplate, ali Vlahovićev tabor nije želeo da prihvati gotovo prepolovljena primanja.

Posle višemesečnih pregovora postalo je jasno da kompromis nije moguć.

Šta je Vlahović tražio?

Glavni problem nije bio samo plata, već kompletan finansijski paket.

Vlahović je prema navodima bliskim Juventusu želeo da zadrži primanja bliska sadašnjim, odnosno oko 12 miliona evra neto godišnje (8 miliona fiksno plus bonusi i lojaliti isplate). Juventus je smatrao da je to potpuno van novih finansijskih okvira kluba.

Tokom pregovora došlo je do približavanja stavova, pa je Vlahović navodno bio spreman da spusti zahteve na oko 8 miliona evra po sezoni, ali je Juventus ostao pri ponudi od 6 do 6,5 miliona evra, uz određene bonuse i provizije. Razlika od nekoliko miliona na kraju je srušila ceo posao.

Dodatni kamen spoticanja bile su provizije za agente i bonus za potpis ugovora, koje Juventus nije želeo da plati.

Bes u Torinu

Italijanski mediji pišu da u Juventusu vlada veliko razočaranje, jer je klub tokom prethodnih meseci pokušavao da pronađe model po kojem bi Vlahović ostao, ali bez ugrožavanja finansijskog plana obnove ekipe. Čelnici smatraju da ne mogu da grade budućnost oko igrača čiji su zahtevi toliko iznad novih platnih okvira kluba.

Zbog toga je odluka pala – Juventus ide dalje bez Srbina.

Među navijačima Juventusa reakcije su podeljene. Jedan deo smatra da je klub konačno presekao sa politikom enormnih plata, dok drugi veruje da se olako odriče napadača koji je postigao 68 golova za klub.

Dok Vlahović pakuje kofere, u Torinu već rade na dovođenju novih napadača. Italijanski izvori navode da Juventus planira ozbiljnu rekonstrukciju napadačke linije, a među imenima koja se pominju nalazi se i Randal Kolo Muani, dok se paralelno razmatraju i druga rešenja za poziciju centralnog napadača.

Kraj jedne velike priče

Kada je u januaru 2022. stigao iz Fiorentine za više od 70 miliona evra plus bonuse, Vlahović je predstavljen kao čovek oko kojeg će Juventus graditi budućnost. Međutim, povrede, promene trenera, rezultatske krize i neuspešni pregovori o novom ugovoru doveli su do toga da se saradnja završi mnogo ranije nego što su navijači očekivali.

Sada ostaje samo pitanje – gde će srpski golgeter nastaviti karijeru i ko će biti spreman da ispuni finansijske zahteve zbog kojih je propao dogovor sa Juventusom?

Prema pisanju La Stampe, Vlahović već ima nekoliko ozbiljnih opcija na stolu. Najkonkretniji je navodno Bajern Minhen, gde bi imao ulogu alternative Hariju Kejnu.

Pominju se i Atletiko Madrid i Barselona, koji prate situaciju i čekaju rasplet na tržištu napadača.

U Engleskoj se kao najzainteresovaniji navodi Čelsi, dok italijanski mediji ne isključuju ni senzacionalan ostanak u Seriji A kroz interesovanje Intera i Napolija.

U prethodnim prelaznim rokovima odbio je ponude iz Turske i Saudijske Arabije, što pokazuje da mu je prioritet ostanak u vrhunskom evropskom fudbalu.