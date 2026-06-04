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Mini fudbal reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva u Bratislavi.

"Orlovi" su odigrali fenomenalan meč, dominirali su protiv Azerbejdžana tokom čitavog susreta, ali je protivnik "parkirao autobus" ispred svog gola, izborio penale i posle njih se plasirao u finale.

Mini fudbal reprezentacija Srbije Foto: Printscreen / Instagram

Poveo je Azerbejdžan nakon jedne greške naših reprezentativaca na startu meča preko Bagirova u 12. minutu, ali je sjajni Marko Vujović ubrzo doneo izjednačenje.

Usledila je totalna dominacija Srbije do kraja meča, šanse su se ređale, ali je zid Azerbejdžana izdržao sve nalete i izborio penale. Ključni detalj desio se u drugoj seriji kada je udarac Marka Novakovića Montele zaustavio golman Azerbejdžana. Naš rival pogodio je sva tri puta i plasirao se u finale gde će igrati protiv Ukrajine.

Treba napomenuti da se meč za treće mesto ne igra, već da su Srbija i Mađarska podelili treću poziciju.

Ovo je veliki uspeh za našu reprezentaciju koja je odigrala sjajan turnir i osvetlala obraz čitavoj naciji. 

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