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Florentino Perez odlučio je da pred izbore odigra na kartu emocija i nostalgije.

Na društvenim mrežama njegove kampanje pojavio se video u kojem Žoze Murinjo, obučen u opremu Real Madrida, na pitanje o povratku odgovara kratko: "Da".

Uz snimak je stajao slogan: "Još mnogo istorije treba da se napiše".

Španski mediji pišu da je trenutak objave pažljivo izabran. Perez je Murinja predstavio baš u trenutku kada je njegov protivkandidat Rikelme gostovao u jednoj od najgledanijih TV emisija u Španiji i predstavljao svoj izborni program.

Prema informacijama bliskim klubu, dogovor sa portugalskim stručnjakom već postoji, a čeka se samo ishod izbora. Navodno je Murinjo potpisao ugovor do 2029. godine, dok bi Real morao da plati i obeštećenje njegovom sadašnjem klubu Benfiki.

Perez smatra da je upravo Murinjo čovek koji može da vrati disciplinu u svlačionicu nakon dve sezone bez velikog trofeja i brojnih problema unutar ekipe. Uprava veruje da "Posebni" ima autoritet da kontroliše zvezde poput Mbapea, Vinisijusa i Belingema.

Murinjo je već vodio Real od 2010. do 2013. godine, osvojio je titulu prvaka Španije sa rekordnim brojem bodova, Kup kralja i Superkup, a mnogi u Madridu smatraju da je upravo on postavio temelje generaciji koja je kasnije osvojila čuvenu "La Decimu".

S druge strane, protivkandidat Enrike Rikelme poručio je da Murinjo ne bi bio njegov izbor i najavio da ima "još veću trenersku zvezdu" za projekat koji želi da predstavi navijačima Reala.

Ako Perez pobedi u nedelju, Murinjo će se posle 13 godina vratiti na stadion na kojem je stekao status jednog od najvoljenijih, ali i najspornijih trenera u istoriji Real Madrida.