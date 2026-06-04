FLORENTINO BACIO BOMBU PRED IZBORE! Udario na emocije, pa otkrio keca iz rukava: Posebni se vraća u Real! (VIDEO)
Florentino Perez odlučio je da pred izbore odigra na kartu emocija i nostalgije.
Na društvenim mrežama njegove kampanje pojavio se video u kojem Žoze Murinjo, obučen u opremu Real Madrida, na pitanje o povratku odgovara kratko: "Da".
Uz snimak je stajao slogan: "Još mnogo istorije treba da se napiše".
Španski mediji pišu da je trenutak objave pažljivo izabran. Perez je Murinja predstavio baš u trenutku kada je njegov protivkandidat Rikelme gostovao u jednoj od najgledanijih TV emisija u Španiji i predstavljao svoj izborni program.
Prema informacijama bliskim klubu, dogovor sa portugalskim stručnjakom već postoji, a čeka se samo ishod izbora. Navodno je Murinjo potpisao ugovor do 2029. godine, dok bi Real morao da plati i obeštećenje njegovom sadašnjem klubu Benfiki.
Perez smatra da je upravo Murinjo čovek koji može da vrati disciplinu u svlačionicu nakon dve sezone bez velikog trofeja i brojnih problema unutar ekipe. Uprava veruje da "Posebni" ima autoritet da kontroliše zvezde poput Mbapea, Vinisijusa i Belingema.
Murinjo je već vodio Real od 2010. do 2013. godine, osvojio je titulu prvaka Španije sa rekordnim brojem bodova, Kup kralja i Superkup, a mnogi u Madridu smatraju da je upravo on postavio temelje generaciji koja je kasnije osvojila čuvenu "La Decimu".
S druge strane, protivkandidat Enrike Rikelme poručio je da Murinjo ne bi bio njegov izbor i najavio da ima "još veću trenersku zvezdu" za projekat koji želi da predstavi navijačima Reala.
Ako Perez pobedi u nedelju, Murinjo će se posle 13 godina vratiti na stadion na kojem je stekao status jednog od najvoljenijih, ali i najspornijih trenera u istoriji Real Madrida.