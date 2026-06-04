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Nemački ekonomista i matematičar, Joakim Klement, uzdrmao je fudbalsku javnost svojom prognozom za predstojeći Mundijal.

Kada je 2014. godine predvideo da će Nemačka postati prvak sveta, malo ko ga je ozbiljno shvatio. Četiri godine kasnije njegova formula pokazala je Francusku kao budućeg šampiona, a potom i Argentinu pred Mundijal u Kataru. Posle tri uzastopna pogotka, Joakim Klement je postao prava atrakcija među ljubiteljima statistike i fudbala.

Britanski BBC posvetio je posebnu priču njegovom modelu, koji ne analizira samo rezultate na terenu. Klement u jednačinu ubacuje ekonomske i demografske pokazatelje, FIFA rang-listu, broj stanovnika, klimatske uslove, pa čak i faktor sreće. Prema njegovim procenama, oko 55 odsto uspeha na Mundijalu može da se objasni statistikom, dok ostatak zavisi od nepredvidivih okolnosti.

Ovog puta njegova formula kao pobednika vidi reprezentaciju Holandije, koja nikada nije osvojila Svetsko prvenstvo uprkos tome što je tri puta igrala finale. Klement predviđa da će "Lale" u finalu savladati Portugal i konačno doći do trofeja koji im decenijama izmiče.

Još zanimljivije su njegove prognoze za ostale favorite. Prema simulacijama, Argentina neće odbraniti titulu i ispala bi već u četvrtfinalu, dok bi Brazil mogao da doživi šokantan poraz od Japana u nokaut fazi.

Joakim Klement Foto: Screenshot

Ono što celu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da sam Klement upozorava da njegov model ne treba posmatrati kao nepogrešiv. U više navrata je isticao da ga je sopstveni uspeh iznenadio i da je prvobitno napravio model kako bi pokazao koliko su dugoročne prognoze često nepouzdane.

Na društvenim mrežama reakcije su burne. Jedni veruju da će Holandija konačno dočekati svojih pet minuta, dok drugi smatraju da je upravo sada došao trenutak da se čuvena formula prvi put ozbiljno prevari.

Ako se njegova prognoza ponovo obistini, Joakim Klement će od matematičara postati prava fudbalska legenda.