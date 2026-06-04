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Iskusni nemački golman Mark-Andre ter Štegen, kojeg su povrede sprečile da ostvari najveći potencijal, mogao bi u smiraj karijere da načini zaokret u karijeri i nakon višegodišnjeg boravka u Španiji pređe u Holandiju.

Razlog je što je, prema pisanju katalonskog "Sporta", Ajaks pokazao interesovanje da ga dovede, stavljajući ga u red istaknutih kandidata za jednu od zahtevnijih pozicija u fudbalu.

Ter-Štegen je zbog povrede zadnje lože odigrao svega dve utakmice za Đironu u čije redove je zimus stigao na pozajmicu iz Barselone.

Mark-Andre ter Štegen Foto: Bagu Blanco / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

S obzirom na to da je katalonski klub u poslednjem kolu Primere izgubio status prvoligaša, teško je očekivati da će ostati u Đironi.

Ugovor sa Barselonom mu ističe tek na leto 2028. godine, ali je teško zamisliv njegov ostanak na "Kamp nou" pa je nova pozajmica najrealniji ishod.

Imenovanje Mićela na mesto trenera Ajaksa, sa kojim je Ter-Štegen sarađivao u Đironi, verovatno će ubrzati proces odlučivanja da se Nemac preseli na "Johan Krojf arenu".

Ako ga povrede zaobiđu, mogao bi da bude odlično pojačanje.

Kurir Sport / Sportske.net

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