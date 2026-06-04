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Transfer o kojem će da bude dosta priče u regionu...

Odlazak reprezentativca Srbije Veljka Ilića u Rijeku deluje kao vrlo realna opcija ovog leta! Hrvatski šampion traži pojačanje među stativama, a prema navodima hrvatskih i poljskih medija, upravo je srpski reprezentativac jedan od glavnih kandidata za dolazak na Rujevicu.

Ilić je prošlog leta stigao u poljski Vidzev iz TSC-a za oko 500.000 evra, uz ugovor do 2029. godine. Ipak, uprkos velikim očekivanjima, nije uspeo da se nametne kao prvi izbor među stativama. Tokom sezone sakupio je svega desetak nastupa u svim takmičenjima, dok su prednost u nastavku prvenstva dobijali drugi golmani.

1/4 Vidi galeriju Veljko Ilić Foto: Starsport/Srđan Stevanović, Www.crvenazvezdafk.com, Starsport©, Starsport/Srđan Stevanović

Za golmana rođenog 2003. godine, koji je u TSC-u već imao više od 100 seniorskih utakmica i iskustvo igranja evropskih takmičenja, minutaža je svakako prioritet. Upravo zbog toga Rijeka deluje kao zanimljiva sredina za nastavak karijere, posebno nakon osvajanja titule u Hrvatskoj i plasmana u evropske kvalifikacije.

Ilić se trenutno nalazi na okupljanju reprezentacije Srbije, gde čeka priliku da upiše i seniorski debi. Ostaje da se vidi da li će do transfera zaista doći, ali jedno je sigurno – u ovom trenutku mnogo je važnije da brani nego da sedi na klupi, a upravo to bi mogao da bude ključni argument u korist odlaska iz Poljske.